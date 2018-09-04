Bekir Coşkun 'dünyanın bizi neden kıskandığını' açıkladı

Bekir Coşkun, "Bence dünyanın bizi kıskandığı tek şey şu: “Ulan yine de keyifleri yerinde…” dedi.

İŞTE BEKİR COŞKUN'UN YAZISI

Kıskanmaları normal…

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AB ülkelerinde bir kişi eğlenceye ayda ortalama 200 dolar harcıyor…

Bizde düğün olacak ki, bedavadan bir iki git-gel…

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Kıskanırlar…

Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen süt yılda 110 litre, bizde 21 litre… Denizi olmayan orta Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen balık 24 kilo, bizde 8 kilo…

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Avrupa ülkelerinde günlük et tüketimi kişi başına 220 gram, Türkiye'de 78 gram… Ama 100 gram kıyma yüzü göremeyen tam 13 milyon insan var…

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Ekmek…

Batı ülkelerinin ortalaması günlük 50 gram…

Bizde 128 gram…

O kadar da şey değiliz yani, burada geçmişiz…

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Bin kişiye düşen doktor sayısı 7, Türkiye'de 1.8… Hemşire sayısı orada bin kişiye 9, bizde 1.1…

Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu…

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Araba…

Bin kişiye 447 araba düşüyor, yaşlıları ve çocukları saymazsan, arabası olmayan yok…

Bizde bin kişiye 121 araba…

O deposunu doldurmak için gelirinin ellide birini veriyor, bizimki maaşın yarısını, iyisi mi koş Osman…

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Kişi başına ortalama aylık net gelir:

İspanya 1635 dolar, İtalya 2117 dolar, Fransa 2761 dolar, İngiltere 3 bin dolar, Almanya 2851, İsviçre 6310, Hollanda 2997, Avusturya 3780, Danimarka 3269, Kanada 2773, Amerika 2258 dolar…

Türkiye:

324 dolar…

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Günde 1 dolarla yaşayan 14 milyon insan…

Yoksulluk sınırının altında 25 milyon…

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Hâlâ diyor ki:

“Bizi kıskanıyorlar…”

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Bence dünyanın bizi kıskandığı tek şey şu:

“Ulan yine de keyifleri yerinde…”