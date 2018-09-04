Selvi: Bazı liderler, yerel seçimler sonrası veda edebilir

Abdulkadir Selvi, "Ekonominin seçimler üzerindeki etkisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2019 Pazar gecesi bazı muhalefet liderleri açısından sonun başlangıcı olabilir" ifadesini kullandı.

"24 Haziran'da sandığın verdiği mesajı yok saymaya çalışan liderler açısından yerel seçimler bir veda seçimine dönüşebilir" diyen Selvi, şunları kaydetti:

— İktidar ve muhalefet 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiriyor. 24 Haziran'ın yerel seçimler açısından önemli işaretleri var. Elbette ki yerel seçimlerin dinamikleri farklıdır. Ama partilerin 24 Haziran sonuçları ışığında yerel seçimleri değerlendirmelerinde yarar var.

— Mevcut duruma göre AK Parti İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 18 büyükşehir ve 30 il belediye başkanlığına sahip. 24 Haziran sonuçları esas alındığında İstanbul ve Ankara dâhil olmak üzere 23 büyükşehir ve 37 il belediye başkanlığını kazanıyor. Yani belediye başkanlığı sayısını 48'den 60'a çıkarıyor.

— CHP ise İzmir başta olmak üzere 6 büyükşehir ve 8 ilde toplam 14 belediye başkanlığına sahip. 24 Haziran sonuçlarına göre bu sayı 11'e düşüyor. 4 büyükşehir ve 7 ilde birinci durumda. 24 Haziran'da CHP'nin oylarında üç puanlık düşüşe rağmen iki büyükşehir hariç dördünde konumunu muhafaza ediyor.