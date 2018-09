Bekir Başevirgen'den şarbon tepkisi

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, son günlerde görülmeye başlanan ve artarak devam eden şarbon salgınını meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına sunduğu soru önergesinde Başevirgen, hayvan ithalatına ilişkin bütün verilerin yanıtlanmasını talep ederken, bu bilgilerin kamuoyundan neden saklandığını sordu.

CHP’li Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu Çevre, Toplum Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesinin 2008 yılında yayınlamış olduğu bir raporu hatırlatarak:

“O tarihte yayınlanan raporda Türkiye’de çiftlik hayvanlarında Brusella, Tüberküloz, Sığır Ensefelopatisi gibi hastalıklarda etkin ve kapsayıcı kontrol önlemleri kurulmadığı, bu konudaki belgelerin yeterli olmayıp gıda güvenliğinin belgelenemediği, gıda güvenliği ve toplumsal sağlık yönünden yakın zamanda AB standartlarına ulaşılamayacağı belirtilmiş. O tarihten bu yana, yerli hayvancılığı teşvik edip, gerekli ve önemli düzenlemeleri yapmadıkları gibi AKP hükümeti, vatandaşlarını içeriğinin ne olduğu bilinmez bir ithalata kurban etmeye devam etmektedir.



Yıllardır ülkemizde görülmeyen şarbon hastalığı, bilinçsiz ve her şeyden öte denetimsiz bir şekilde yapılan hayvan ithalatı sonucu tabiri caizse yeniden hortlamıştır. AKP hükümeti Tarım Bakanlığı, önce ülkenin hayvancılığını bitirip, sonra ülkenin protein açığını “güya” çözmeye çalışırken, yine halkın sağlığını gözardı etmiştir. Konunun ehli olan kurum ve kuruluşların ikazlarına her zamanki gibi kulaklarını kapatmış, ithal et vurgunları ile vatandaşın cebini boşaltırken, birilerinin ekmeğine yağ sürmeye devam etmiştir. Yerli üretici, üretim yapmak için hazır beklerken teşvikte bulunmadığı gibi yem, mazot ve üretim için gerekli olan bilimum ihtiyaçları karşılamayarak doğal bir arz açığı oluşturmuş, bu sayede bu ithalatın mecburen yapıldığı izlenimini doğurmuştur. Ama bu yanlıştan er veya geç dönülecektir. Olan, bu zaman içerisinde daha da üretemez hale gelen çiftçiye ve denetimsiz ve kontrolsüz ithal et yediği için vatandaşa olacaktır. Bu yanlış hayvancılık politikalarından bir an önce vazgeçilmeli ve yerli tarım ile yerli hayvancılık desteklenmelidir.” dedi.