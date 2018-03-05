CHP’li gençlerden dergi için kampanya

Kocaeli Gençlik Kolları İl Örgütü yeni bir projeye hazırlanıyor. Göreve geldikleri günden beri yaptıkları etkinlikler ve projeleri ile adını duyuran CHP’li gençler yeni proje için yoğun bir çalışma içerisinde.

CHP Kocaeli Gençlik Kolları İl Örgütü, çalışmalarının, haberlerin, röportajların, köşe yazılarının ve çeşitli konuların içinde yer aldığı dolu dolu bir dergi hazırlığında. Önümüzdeki ay ilk sayısı çıkacak olan dergi için yoğun bir çalışma içerisinde olan CHP’li gençler derginin adı için de sosyal medya hesaplarından bir kampanya başlattı. Bu dergi Kocaeli’nin dergisi olacak diyen CHP’li gençler gelin derginin adını hep birlikte koyalım diyor. Sosyal medya hesaplarından başlatılan kampanyaya şuana kadar 50’nin üzerinde isim geldi. Bir hafta daha devam edecek kampanyanın sonunda en çok beğenilen 3 isim arasından seçim yapılacak ve derginin adı belirlenecek.

"BU DERGİ HEPİMİZİN SESİ OLACAK"

Tam anlamıyla dolu dolu bir dergi ile geldiklerini söyleyerek açıklamasına başlayan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Ülkemizi, kentimizi, kendimizi anlatan ve içinde hepimizin olduğu bir dergi çıkarma telaşındayız. Özgür bir şekilde yazabilmek, gerçekten konuşabilmek, gençliğe bir ses verebilmek ve dertlerini düşüncelerini korkmadan dile getirebilmeleri için böyle bir çalışmaya başladık. Bir bebek gibi doğup büyüteceğimiz dergimizin adını da okuyucularımızla birlikte koymaya karar verdik. Nisan ayında ilk sayımızı elimize alacağız.

Sosyal medya hesaplarımız Twitter; CHPkocaeligk ve facebook/instegram: chpkocaeligenclik adreslerinden başlattığımız kampanya bir hafta daha devam edecek. Derginin ismini belirleyen kişi ile de bir röportajımız olacak. Bu dergi hepimizin sesi olacak “ ifadelerini kullandı.



