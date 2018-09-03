HDP inceleme yaptı: 'Köyler boşaltılmak isteniyor'

Gazete Duvar- Raporda, çatışma sonrası gözaltına alınan bir çocuk 4 kişinin akıbeti hakkında bilgi alınmadığı ifade edildi.

HDP, Diyarbakır’ın Hazro İlçesine bağlı Çitlibahçe (Helhel) köyü yerleşim merkezinde meydana gelen çatışma sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Heyette HDP İl Başkanı M. Şerif Camcı, HDP milletvekilleri Selçuk Mızraklı, Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları yer aldı. 3 Eylül sabahı köyde oturan yurttaşların verdiği bilgilerden sonra HDP heyeti öğlen saatlerinde köye ulaştı.

HDP, Çitlibahçe (Helhel) köyü yerleşim merkezinde meydana gelen çatışma sonrası olay yerinde inceleme yaptı.

Heyet, ilk olarak çatışma izlerinin bulunduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Köy halkından ve evlerine baskın yapılan iki aileden bilgi alındı. En son köy kahvesinde bir araya getirilen yaklaşık 25 kişi ile olayla ilgili bilgi alınarak sohbet edildi. HDP heyeti bu inceleme, gözlem ve köyde olaya tanıklık edenlerden edinilen bilgilere göre bir rapor hazırladı. Raporda şu bilgilere yer verildi:

1- Bir gün önceden devlet güçlerince köyün ablukaya alındığı

2- Olay günü sabah 05.00 saatlerinden itibaren 4-5 helikopterin köyün çeşitli noktasına yoğun ateş etmeye başladığını;

3- Eşzamanlı olarak köy çevresine konumlanmış pek çok panzerden de silahla yoğun atışların yapıldığı,

4- Havadan helikopterlerle ve panzerlerden yapı lan atışlar sonrası 3-4 helikopterden köye havadan birliklerin indirildiği,

5- Tüm çatışmanın köyün orta yerinde ve köyde yaşayan sivil insanların güvenliği hiçe sayılarak operasyonun yürütüldüğü,

6- Çatışma boyunca kimsenin evinden çıkmaması ve sokağa çıkma yasağı olduğuna dair anonsların yapıldığı,

7- Pek çok evde, bahçede ağır silahlara ait mermi izlerinin bulunduğu,

8- Köylülere ait kimi hayvanların bile mermilere maruz kaldığı,

9- Köyde oturan 2 aileden 3 kişinin, operasyon bitimiyle birlikte evlerine yapılan baskınla gözaltına alındığı,

10- Hazro’daki askeri birlikte gözaltında tutulan Yahya Tekin, Mülkiye Tekin, 1 yaşındaki çocukları ve Adnan Daşlık adlı kişilerin akıbetine dair askeri birliğe giden yakınlarına, yetkililerin hiçbir bilgi vermediği,

11- Gözaltı sırasında baskın yapılan evlerin özensizce aranarak, evlere zarar verildiği,

12- Köylülerin halen büyük bir korku ve endişe içinde oldukları gözlemlendi.

‘KÖYLERİN BOŞALTILMASI HEDEFLENMEKTEDİR’

HDP heyeti raporun sonuç bölümünde köylerin boşaltılmak istendiği yönünde kanaate varıldığını belirtti: “Heyet olarak kanaatimiz odur ki; devlet tarafından savaş ve çatışmaların her geçen gün derinleştirildiği, bu operasyonda da görüldüğü gibi köylerin, sivil yerleşim alanlarının dahi dikkate alınmadan şiddetli çatışma alanına dönüştürüldüğü görülmekte. Son dönem artan orman yangınlarında da görüldüğü gibi doğanın tahrip edilmesinin yanı sıra bu operasyonlarla amaçlanan bir diğer hususun da köylerin boşaltılması ve coğrafyanın insansızlaştırılması hedeflenmektedir.”