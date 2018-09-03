Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 1-4 Eylül tarihleri arasında İsrail, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'e Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn'ün de eşlik edeceği bildirildi. Jeffrey'nin İsrailli yetkililerle "Suriye'deki son gelişmeleri", "İsrail'in güvenliğini" ve "İran'ın istikrarsızlaştırıcı adımlarını" ele alacağı belirtilen açıklamada, "ABD, Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir kimyasal silah saldırısına karşılık verecektir." ifadesi kullanıldı.

Ürdün ve Türkiye ziyaretlerinde ise Jeffrey'nin, "İdlib'de bir askeri saldırının Suriye'de ve bölgede tansiyonu artıracağına ve sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağına" dikkati çekeceği kaydedildi. Aynı açıklamada Jeffrey ile Rayburn'ün, "Suriye krizinden etkilenenlere merhamet göstermede Türkiye ile Ürdün'ün liderliği takdir edecekleri" belirtildi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilen eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 17 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

'GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI SAĞLADIK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, "Gerekli tedbirlerin alınmasını sağladık. Sondajlara başlayabiliriz. Hazırlığını Enerji Bakanlığı yapıyor, sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir" dedi.

Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin, "Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.