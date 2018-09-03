CHP'li vekil: Şarbona karşı acilen Balıkesir'de tarama yapılmalı

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin, son günlerde yaşanan şarbon vakaları ve un fiyatlarındaki değişimle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Şarbon vakalarının Balıkesir civarında sık görülmesinin altını çizen Aytekin, acilen il genelinde tarama yapılması gerektiği ifade etti. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yeni sistemle Ormancılık bakanlığıyla birleştirilip, adından hayvancılığın çıkarıldığını hatırlatan Aytekin, sorumsuz ithalat yüzünden halk sağlığı tehdit altında ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

“Bakanlığın Adından Hayvancılığı Çıkaranlar Bu Yaşananların Sorumlusudur”

Yurtdışından ithal edilen canlı hayvanlarda şarbon vakaları bir yandan hızla artmaktadır. Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde görülen vakalardan sonra İstanbul gibi dünyanın sayılı metropolünde karantina uygulaması yapılmaktadır. Hal böyleyken, Balıkesir çevre illerinde vaka sayıları artmışken, Balıkesir’deki hayvancılığın bundan etkilenmemesi için Tarım Bakanlığının il genelindeki tüm hayvanlara kontrol taraması yapması gerekmektedir. Aksi halde, Balıkesir’de görülecek şarbon vakasının tüm Marmara ve Egeyi etkileyeceği açıktır. Devlet sisteminde keyfi değişiklikler yaparak, sözde yeni bir sistemle ülkeyi yönetmeye çalışanlar bakanlıklarda tasarrufa gitti. Ve eski adı Tarım ve hayvancılık olan bakanlığı orman bakanlığıyla birleştirip, hayvancılığın adını bakanlıktan çıkararak genel müdürlük düzeyine indirdiler. Yeni sistemi kendilerine göre düzenlemeyi düşünen iktidar, toplum için hayati önem taşıyan konularda görevi suiistimal etmekte ve gereken ilgiyi göstermemektedir.

“Sofradaki Ekmekten Ne İstediniz?”

Döviz fiyatlarındaki artışın un fiyatlarında yükselmeye sebep olduğunu belirterek krizin faturasının vatandaşa çıkarıldığını ifade eden Aytekin Buğday ambarı Türkiye’den, un ithal eden Türkiye’ye dönüşümün faturasının vatandaşa çıkarıldığını ve tüccarların un çuvalına %40 zam yaptığını belirten Ensar Aytekin “sofradaki ekmekten ne istediniz?” diye sordu.

“24 Haziran seçimleri öncesinde, döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket olacağını ifade etmiştik. Gerek ödemeler dengesi, gerekse özel sektör borçlanma verileri piyasanın kriz ortamına gireceğini işaret ediyordu. İşin tuhaf yanı ise iktidar da bu tabloyu ve bu tablodan daha kötü bir durumu biliyordu. Seçim kararı alarak, seçim ekonomisi uygulayarak iktidar bu krizi örtbas etmek istedi. Geldiğimiz noktada ise ülke uçurumdan yuvarlandı. Dolar bir gecede 7 TL seviyesine geldi. İğneden ipliğe her şey zamlandı. Üretmek yerine ithal etmeyi iktidar politikası haline getirenler, bugünkü tablonun gerçek sorumlusudur. Gıda enflasyonu %23.2’ye gelmişken, artık Pazar tezgahlarından kilo ile ürün almak neredeyse lüks sayılmaktadır.

Tüm bunlar olurken, bize ilkokul kitaplarında anlatılan Konya Türkiye’nin buğday ambarıdır sözü bu devirde anlamını yitirmiş, Türkiye buğday, un ithal eder hale gelmiştir. Yükselen döviz fiyatları ile bazı tüccarlar ilk kez harman zamanı unun çuvalına %40 gibi fahiş zam yapmaya kalkmış ve vatandaşın temel tüketim malzemesi olan ekmek bu zam baskısıyla karşı karşıya kalmıştır.

Eğer yaşananlar küresel bir krizse bu kriz niye ülkenin ekmeğine fatura edilmektedir? Eğer yaşananlar bir ekonomik saldırıysa o halde neden vatandaşı korumak yerine ekmeğe ve una zam yapılmak istenmektedir? Sofradaki ekmekten ne istediniz? Pazar tezgahlarının dağılmasından sonra, Pazar yerlerinde dökülen saçılan ürünleri toplamak için giden vatandaşlar hızla artarken ve kriz zenginlerin kriziyken faturayı en alt gelir grubuna kesmek insafsızlıktır. Bakanlığın, krizi fırsat bilip zam üstüne zam yapan tüccarlara dur demesi ve taban fiyat uygulamasına geçmesi elzemdir. “