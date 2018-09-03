Erdoğan'ın dün Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüşmesinde Bilal Erdoğan'ın da yer alması tepki çekti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabeko ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan'ı oğlu Bilal Erdoğan'ın yer alması dikkat çekerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bulundu.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, görüşmede Bilal Erdoğan'ın da yer almasına tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı:

Kırgızistan’la yapılan resmî görüşmelerde masada Bilal Erdoğan da oturuyor... Bilal Erdoğan hangi resmî sıfatla bu masada oturuyor??? Bizim devletimizin binlerce yıllık kurumsal geçmişi var...Erdoğan bu kurumsal geçmişi yıktı...Bu resim “Çadır Devleti” resmidir...