'Mahkemelerde Saray'ın buyrukları tecil ediyor'

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yeni Adli Yıl açılışına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’de adalete olan inancın AKP eliyle sıfırlandığını belirten CHP’li Yüceer, yeni adli yılda başta CHP’li Enis Berberoğlu ve Eren Erdem başta olmak üzere haksızlığa uğrayan tüm yurttaşların haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE SARAY HUKUKUYLA YÖNETİLİYOR"

CHP’li Yüceer açıklamasında "Türkiye uzun bir süredir Saray hukukuyla yönetiliyor. Mahkemelerde adalet değil, Saray’ın buyrukları tecil ediyor. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ve Parti Meclisi Üyemiz Eren Erdem’in davalarında bu çok açık görülmektedir. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Yargıtay tarafından Anayasa yok sayılarak 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmesine ve dokunulmazlığına rağmen, keyfi şekilde cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Diğer taraftan, havuz medyasından para almış ve ifşa olmuş bir gizli tanık ifadesiyle Eren Erdem özgürlüğünden edildi. Buna benzer, binlerce haksız suçlamayla insanlar cezaevine atılıyor, keyfi şekilde tutuklanıyor ve yargı eliyle bir korku imparatorluğu yaratılıyor" dedi.

Hakimler ve savcıların da aynı şekilde korkuyla Saray talimatlarını yerine getirdiğini söyleyen Yüceer, "Böyle bir düzende adalete düşen tek görev, siyasallaşmaya karşı direnmek ve ne olursa olsun, meslek onuruna sahip çıkmak olacaktır. Bu düşüncelerle yeni adli yılın hukuksuzlukların son bulduğu, mahkemelerin talimatla değil hukukla çalıştığı, yargıda siyasallaşmanın ortadan kalktığı, savunma hakkının gasp edilmediği, hâkim ve savcıların özgürce karar verebildiği bir yıl olmasını diliyorum.” diye belirtti.