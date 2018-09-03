Servet Ünsal'dan şarbon tepkisi

CHP Ankara Milletvekili Dr.Servet Ünsal, şarbon hastalığı taşıyan hayvanların ithal edilmesine ve bu krizin sorumlularına tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ünsal, yaşanan skandalın temelinde yanlış politikalarla tarımın, hayvancılığın çökmesinin ve dışa bağımlı bir yapı oluşturulmasının yattığına dikkat çekti.



CHP’li Ünsal, halk sağlığıyla oynandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Her gün yeni bir skandal, yeni bir rezalet, yeni bir kriz! Bilinçli olarak uygulanan yanlış politikalar sonucunda ülkemizde tarım ve hayvancılık çökme noktasına geldi. Yerli-milli olan ürünlerimizi neredeyse sıfıra düşürenler, ülkemizi ve insanlarımızı ithalata mecbur bıraktı. Üretim kapasitesi olarak adeta bir cennet olan Türkiye’yi özellikle dışa bağımlı hale getiren AKP zihniyeti, bununla da yetinmedi. Yurttaşları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu zihniyet, halk sağlığını da umursamadığını, insan hayatına değer vermediğini bir kez daha gösterdi. Sorumsuzca, denetimsiz ve kontrolsüz olarak gerçekleştirilen ithalat sonucunda Türkiye, bugün şarbon kriziyle karşı karşıya bırakıldı. Ülkemizi her alanda batağa sürükledikleri yetmiyormuş gibi bu kez de yurttaşlarımızın hayatıyla oynuyorlar.”



“Sorumlular derhal istifa etmeli”

CHP Milletvekili Servet Ünsal, büyük mağduriyet yaşandığını dile getirerek kamuoyunun konuyla ilgili yeteri kadar bilgilendirilmediğinin altını çizdi. Yaşanan skandalın sorumluluğunun yöneticilerde olduğunu vurgulayarak istifa çağrısı yapan Ünsal, “Zaten ekonomik olarak darboğaza sürüklenen insanlarımız bu kez de başka bir sıkıntının içine atıldı. Milyonlarca yurttaş geçim derdiyle boğuşurken şimdi de can sağlıklarıyla oynanıyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır! Bu ülke, bu insanlar bu kadar sorunu ve sıkıntıyı hak etmiyorlar. Yine herkes mağdur edildi; üreticiler mağdur, esnaf mağdur, tüketici mağdur. Herkes mağdur! Ancak tek bir yetkili de çıkıp bu rezaletin sorumluluğunu üstlenmiyor ve onurlu bir şekilde istifa etmediği gibi tatmin edici bir açıklama da yapmıyor. Bu krize neden olan ithalatta payı olan her kurum ve yönetici bu rezaletin vebalini taşımaktadır. Bu olayda sorumluluğu olanlar derhal istifa etmelidir ve konuya dair tüm detaylar da kamuoyuna açıklanmalıdır. İnsan sağlığı bu kadar önemsiz değildir, böyle ucuz değildir, olamaz” dedi.