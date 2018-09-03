İrfan İnanç Yıldız'dan adaylık açıklaması

HALİDE DEMİR POLATLI-EGEPOSTASI/ Partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanlığını yapan, MYK’da da Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten CHP’li genç siyasetçi İrfan İnanç Yıldız, İzmir’e yerleştikten sonra aktif siyasi yaşamını burada da sürdürüyor.

Ses getiren basın açıklaması ve eylemleriyle tanınan CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, adının sık sık Bayraklı Belediye Başkan adaylığı için geçtiği şeklindeki haberlere Egepostası aracılığıyla yanıt verdi.

BUNU O GÜN BAŞKANA DA SÖYLEDİM..

Adının Bayraklı Belediye Başkan adaylığı için geçtiğini doğrulayan ancak kendisinin böyle bir çalışması ve niyeti olmadığını vurgulayan CHP’li genç siyasetçi Yıldız, geçtiğimiz günlerde Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a yaptığı ziyarette de bunu Başkan Karabağ’a da ilettiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI CİDDİ BİR İŞTİR

Parti tabanında sevilen bir isim olan İrfan İnanç Yıldız, “Dostane ziyaretti. Karşılıklı esprili bir şekilde konu gündeme geldi. Kamuoyunda bazı gazetelerde, yayın organlarında özellikle Bayraklı ile ilgili aday olacağım şeklinde haberler yazılıp çiziliyor. Parti tabanında da tevazu ve takdir gösteren de oluyor. Başkan ben de ismini duyuyorum dedi hatta. Hasan beye de ifade ettim. Olabildiğince çevremdeki insanlara da ifade etmeye çalışıyorum; bir ilçenin belediye başkanlığına, Bayraklı da olabilir başka bir yer de, adayın ciddi bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Merkezde 6,5 yıl gençlik kolları genel başkanlığı ve MYK üyeliği yaptım. İzmir’e geldim daha sonra, geçtiğimiz 2,5 yılı ticari faaliyetlerime ayırdım, siyasi faaliyetlerimi daha önceki kadar yoğun yaşamadım açıkçası. 6-6,5 yılın getirdiği bir tecrübe var tabi.

Uzun yıllar merkezde siyaset yapmamız, yereldeki ilişkilerde daha geride kalmamıza neden oldu. Yakıştırıyorlar, yapabilir diyorlar. Sağ olsunlar. Ancak bunu o gün başkana da söyledim. Bir genel merkez yöneticisi olarak bu konuyu şöyle değerlendiriyorum; bir ilçenin belediye başkanlığı ciddi bir olaydır. İzmir’de her ilçenin belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı çok ince elenip sık dokunması gereken bir konumda. Bana göre belediye başkanlığına aday olmak ciddi bir iştir, hadi bakalım şu belediye olmadı bu belediyeye aday olayım diye aday olunmaz. O ilçenin dinamiklerini, siyasetini, hassasiyetlerini, ekonomisini, demografik yapısını, düğünlerini-cenazelerini, yani tüm dinamiklerini iyi bilip iyi örgütlemeniz lazım. O ilçeye belediye başkanı olduğunuzda o ilçede hizmete geçireceğiniz tüm projelerine dair çalışmalarınızı, projelerinizi ortaya koymanız lazım. Teknik bir kadroyla yaklaşık bir yıl hazırlık yapmanız gerekiyor. İlçe belediye başkanlığı ciddi ve önemli bir iş” diye konuştu.

BENİM BİR HAZIRLIĞIM YOK

İrfan İnanç Yıldız, bir belediye başkan adayının en az bir yıl önceden aday olmak istediği ilçeyle ilgili teknik bir kadroyla çalışma yapıp projelerini hazırlaması gerektiğini dile getirerek, sorulara şu net yanıtı verdi:

“Adaylığım söz konusu değil. Bunu başkana da ilettim. Belediye başkanlığı aday adaylığı gibi süreçlerin partimiz tarafından ciddiye alındığını düşünüyorum. Bir ilçede on tane aday adayı çıkabilir. Ödevine hazırlanır hepsi dokuzu olmaz biri olur. Dokuzunun çalışmaları aday arkadaşa verilir. Aday kamuoyuna çıkar bu projelerle. İki yerel seçimde genel merkezde genel başkan yardımcılığı yaptım. Aday adaylarını belirlerken bu kriterleri göz önüne aldık. Hazırlığı olan, ciddiyeti olan, bu hassasiyetlere uygun isimleri dikkate aldık. İşinden, ailesinden fedakarlık ve feragat edebilecek dürüst insanları seçtik. Benim bir hazırlığım yok. Hazırlığı olmayan birinin Bayraklı Belediye Başkan adaylığı gibi bir şeyi zaten söz konusu olamaz. Zaten bunu ben de kendime yakıştıramam. Şu an Bayraklı özelinde söyleyeyim, burada bir hazırlığım yoktur, söz konusu değildir. Önümüzdeki dönemde de Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan da kaynaklı, İzmir’de yerel seçim sürecinde adaylarımızı belirlerken ince eleyip sık dokumamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

BİR YERE ADAY OLACAKSAM AÇIKLARIM

“Bütün aday adaylarımız yaptıkları bir yıllık çalışma ve projelerini aday olarak gösterilecek arkadaşımızla da paylaşmalı. Parti tabanı yani örgüt tabanımız gerçekten ilçenin tüm hassasiyetlerini ve demografik yapısını barındırır. Oradaki bir ön seçim doğru adayı size getirebilir. İlçenin demografik yapısıyla örtüşmüyorsa örgütün yapısı, orada genel merkez yöntemini çeşitlendirmeli. Yüzde yüze tekabül edecek doğru bulguyla sonuca ulaşılması gerekir. Belki şu kadar oranı stk, bu kadar oranı muhtarların, esnafların belirlemesine ayrılabilir. En fazla pay demografik yapı yüzde yüz ilçe tabanıyla örtüşmüyorsa, örtüşüyorsa direkt ön seçim, yerel dinamikle ve örgütün kararına bırakılmalı. İlçedeki yönetmek istediğiniz payı örgüte vermeniz gerekiyor. Genel merkez mutlaka bunları değerlendiriyordur zaten” diyen CHP Gençlik Kolları Genel eski Başkanı İrfan İnanç Yıldız,

“Bu partiye yabancı değilim. Bütün kademelerinde çalıştım. Genel başkan yardımcılığı da yaptım. Herkesin bir siyaset tarzı var. Benim tarzımı partililerimiz de kamuoyu da bilir. Bir yere aday olacaksam kamuoyunda bir yıl önceden şeffaf bir biçimde açıklarım. Bir yıl öncesinden hazırlığımı yaparım, ev ödevi gibi çalışırım, aday olurum” dedi.

SEÇİMLERDE BÜYÜKŞEHİRİ DE 8 İLÇEYİ DE ALACAĞIZ

Olası AK Parti ve MHP gönül ittifakıyla İzmir’in ele geçirilip, betonlaşma ve ranta kurban edilmek istendiğini vurgulayan İrfan İnanç Yıldız, buna izin vermeyeceklerinin altını çizdi. İzmir’de kaybedilen 8 ilçeyi de geri alacaklarını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

“İzmir en ilgi gören üç büyük kentten biri. İzmir’in jeopolitik konumu, kendine özgü doğal yaşamı, hoşgörüsü bunun nedeni. İktidar partisi betonlaşmayla ülkede gsmh’nin büyümesi gibi bir politikayı tercih etmesinden kaynaklı, inşaata ve betonlaşma rantına dönük çok alan var İzmir’de. Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere, Aziz Bey’in hakkını teslim etmek lazım, ilçe belediye başkanlarımız, İzmir’deki meslek odaları İzmir’in dokusunun doğal kalması ve doğru kentleşmesi ve büyümesi gibi bir derdi var. Bu dert uzun yıllardır devam eden bir mücadele. Bu derde sahip insanlar İzmir’i beton rantına teslim etmeyecekler.

İyi bir İzmirliyim, eşiyle beraber İzmir’de yaşayan ve iş yapan bir insan olarak önümüzdeki yerel seçimlerde büyükşehir belediyesinde ciddi bir farkla büyükşehir belediyesini alacağız ve ilçe belediyelerde de kaybettiğimiz 8 ilçede de başarılı olacağız, geri alacağız.”

DAHA DİKKATLİ OLMAYIZ

CHP Genel Merkezi’nde 6,5 yılı aşkın bir süre yöneticilik yapan deneyimli genç siyasetçi İrfan İnanç Yıldız, yerel seçim sürecinde aday tespitinde ince eleyip sık dokumaları ve daha dikkatli olmaları gerektiğini de vurgulayarak, İYİ Parti ve HDP seçmeninin de partisini tercih edeceğini söyledi.

İYİ PARTİ VE HDP’YE OY VEREN SEÇMENİN DE BİZİ TERCİH EDECEĞİNE…

Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Daha dikkatli olmamız lazım. Adaylarımızı belirlerken iyi hazırlanmış ve o ilçenin kamuoyunda başkan olup olmama sıfatı dışında yüksek itibarı olan, güvenilir isimleri tercih etmeliyiz. Genel merkezimizin de ince eleyip sık dokuyacağına inanıyorum. Yerelle genelin siyasi politik stratejisi tamamen farklıdır. Yerelde genel seçimin payı elbette vardır. Ama büyük pay ve oran oranın adaylarına, ilçe örgütünün heyecanına ve yürütülecek kampanyaya bağlı. Bu kampanya il başkanlığı ve büyükşehir belediyesi ile genel merkezimiz tarafından çalışılıyor. Sosyal demokrat, özgürlükçü, barış politikalarından yana olan, bedel ödemekten korkmayan, korkmayacak olan isimler olmalı. Kaybettiğimiz ilçeler başta olmak üzere hizmetlerimizi iyi anlatan bir programla çıkmalıyız. İYİ Parti’ye, HDP’ye oy veren vatandaşların da bizi tercih edeceğine inanıyoruz. İzmir’den büyük başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum.”