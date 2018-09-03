Erdoğan'ı kızdıracak eleştiri: Gerçeklerden haberi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ülke ekonomisine yönelik politikaları eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Murat Muratoğlu hayli tartışılacak bir iddia ortaya attı.

Muratoğlu, Erdoğan ile görüşen iş adamlarının, Cumhurbaşkanı hakkında, "Türkiye'den, içinde bulunduğumuz durumdan haberi bile yok!" dediklerini aktarıyor.

"Saray'ın duvarları yükseldikçe, korumaların sayısı arttıkça, etrafını korkak yalakalar, cahil danışmanlar sardıkça, yandaş basını okudukça nasıl bir ülkeyi yönettiğini biliyor mu sizce? İşte en büyük tehlike" diye yazan Muratoğlu, bunu söyleyen iş adamlarının uzun yıllar iş dünyasında olduğunu ve durumu anlayıp kendilerini kurtarmaya baktığını belirtiyor.

Çok tartışılacak iddialarını şöyle sürdürüyor Muratoğlu:

"Şehit Ömer Halisdemir'in oğlunun sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine Erdoğan dershaneciliğin hâlâ devam ettiğini öğreniyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak “Hani kapanmıştı bu dershaneler” diye soruyor! Vay anam vay, neler dönmüş?

Sahi koca memlekette kendisinden başka dershanelerin devam ettiğini bilmeyen var mı? Kapatıldıkları ilan edildi. Sadece tabelaları değiştirildi. Okullar bile dershaneye dönüştürüldü. Hepsi devam etti. Sokakta yürüse her ilçede en az iki tane…"

Erdoğan'ın Türkiye'de olup bitenlerden habersiz olduğuyla ilgili hayli çarpıcı bir başka örnek veriyor Muratoğlu.

"Hani Erdoğan, “Gürcistan'dan vücutlarına et sarıp getiriyorlarmış. Orada 5 liraya aldıkları eti 40 liraya satıyorlarmış” diyen partiliye; “Bu nasıl olur ya, bu mümkün mü?” diye sormuştu. Ya beş yıllık yöntemi daha yeni duymuştu ya et fiyatlarından haberi yoktu. Bakın bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Yalandan yüzde 3 falan artacak. Yıllık enflasyon yüzde 18-19'a çıkacak. Muhtemelen açıklanan rakama sadece Başkan Erdoğan inanacak. Yine kandırılacak!" satırlarını kaleme alan Muratoğlu, "Yılbaşında verilen enflasyon hedefi neydi? Yüzde 5 mi? Neremle gülsem bilemedim şimdi…" diyor.

AKP'nin ülkeyi yönetme biçimiyle ilgili, "Adamlar ülkeyi hakkını vererek yönetiyor. Ülkemizde yüzyıllardır süren gelenektir. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir" gerçeğini hatırlatan Muratoğlu, "Bırakın yüzde 33'ü elektrik zammını yüzde 100 gelse bile oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni bir saray daha yapıp gerekli cevabı vereceğiz" satırlarıyla yazısını sonlandırıyor.