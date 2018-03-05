'Cemevlerinden elektrik ücreti alınmasın'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Aleviler’in ibadet yeri olan cemevlerinin aydınlanma giderlerinin karşılanarak, elektrik faturalarından ücret alınmaması hakkında kanun teklifi verdi. Akın, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümleri göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İçerenköy Cemevi'ne, elektrik borcu nedeniyle icra gelmesini eleştiren Akın, Alevi vatandaşların eşit yurttaşlık talebini öncelediklerini ifade etti. Akın’ın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gerekçesi şu şekilde;

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın gerek ayrılmaz bir parçası olan başlangıç hükümlerinde gerekse kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. Maddesi eşitlik ilkesini vurgulamaktadır. Anayasamıza göre; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmü bulunmaktadır. Anayasanın açık hükmüne, AİHM kararlarına ve Danıştay kararına rağmen ülkemizde Aleviler’e yönelik olarak eşitlik ilkesi ihlal edilmektedir. Devletin başat görevi bu ihlalleri ortadan kaldırarak Aleviler’in ibadet ve dini inançlarını serbestçe icra edebilmesini sağlamaktır.

Yine ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9 uncu maddesinde, “Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din ve inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık ve kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklamak özgürlüğüne sahiptir” hükmü mevcuttur.

Danıştay'ın, cemevlerinin elektrik giderlerinin Diyanet bütçesinden karşılanması yolunda karar almasına ve AİHM’incemevlerine ibadethane statüsü verilmesi yolundaki hükmüne atıfta bulunmasına rağmen Alevilerin inanç mekânları icra kararıyla karşı karşıya kalmaktadır. Son olarak Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İçerenköy Cemevi'ne, elektrik borcu nedeniyle icra gelmiştir.

Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile din ve vicdan hürriyeti esas alınarak iş bu kanun teklifiyle Aleviler’in ibadet yeri olan cemevlerinin elektrik faturalarından ücret alınmaması öngörülmüştür. “