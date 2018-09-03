CHP'den Albayrak'a enflasyon tepkisi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Enflasyon ile mücadele edecekseniz, Sayın Bakan önce git pazara bak, mahalle bakkalına bak. Ekonomiyi bu kadar kötü durumlara getiren kim?” dedi.

Bakan Albayrak’ın son ekonomik durumu değerlendirdiği ve Enflasyon ile mücadele için kullandığı "Gelinen seviyeler enflasyonla topyekün mücadele gerektiriyor” açıklaması üzerine, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak “ Enflasyon ile mücadele edecekseniz, Sayın Bakan önce git pazara bak, mahalle bakkalına bak. Ekonomiyi bu kadar kötü durumlara getiren kim?” dedi.

Berat Albayrak: Enflasyonla topyekün mücadele...

EKONOMİK ÇÖKÜŞÜN SORUMLUSU AKP HÜKÜMETLERİDİR

Tahsin Tarhan , “Yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde defalarca uyarmamıza rağmen, yatırım ekonomisine geçmeyenler, Türkiye’nin kaynaklarını ranta, betona yatıranlar, şimdi Enflasyon rakamları son 14 yılın zirvesine çıkınca hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor diyorlar.

Halen vatandaşa düşük faizli konut satışı yaparak, cami arazini, sanayi alanlarını Toki eliyle satışa çıkartarak ekonomin düzeleceğini sanan varsa ekonomik çöküş kaçınılmazdır.

ENFLASYON ARTIŞINA GEÇİCİ DEMEK VATANDAŞI ALDATMAKTIR

Tarhan, “Sayın Albayrak, “yaşanan maliyet şokları sonrasında ithal fiyatlarındaki artışlar nedeniyle kısa vadede enflasyonda geçici artışların normal olduğunu” söylüyor.

Artık vatandaşı da aldatmaya başladılar. İnsanlar kasaptan, marketten borçla bile alışveriş yapamaz hale gelmiş durumda, büyük şirketler iflas ettiklerini açıklıyorlar. Yabancı sermaye Türkiye’yi güvensiz gördüğü için yatırım yapmıyor, her gün faiz, döviz kuru yükselişinden ötürü ekonomik makas büyüyor. Sayın Bakan geçici diye açıklama yapıyor. Yapmayın Sayın Bakan ayıptır, günahtır.” dedi.

EKONOMİK REÇETE BELLİ: TASARRUF VE YATIRIM EKONOMİSİ

Tarhan, “16 Yıldır yüksek faizle borçlanarak yatırıma değil, betona, ranta yapılan harcamalar artık içinden çıkılmaz bir döngü haline gelmiştir. Türkiye’nin fabrikalara, istihdam alanı yaratacak yerlere, tarımdan, teknolojiye üretmeye ihtiyacı varken inşaat sektörlerini ihya ettiler.

İçinde bulunduğumuz durumda öncelikle ekonomik bir çıkmazın içinde olduğumuzu kabul ederek, iktidarın tasarruf ve yatırım ekonomisine geçmesi gerekmektedir. Vatandaşın kerpiç sıvalı evlerde yaşadığı ülkede Saraylar var ve halen yenileri yapılmaya devam ediyorsa orada tasarruf yok demektir” dedi.