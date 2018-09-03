CHP Sözcüsü'nden ittifak iddialarına en net yanıt

ANKARA (ANKA) – CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde CHP’nin ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin “Gündemimizde ittifak yok. Ben bunu söylüyorum diyorlar ki yarım ağızla söyledi. O zaman yarım ağızla söylediğimi düşünenler dudaklarımı okusun, gündemimizde kesinlikle ittifak yok. Bugün şununla, bunula ittifak yapacak lafının hepsi yerel yönetimlerde yaklaşan CHP iktidarının korkusuna kapılmış olan seslerdir” dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Türk Lirası’nın Ağustos ayındaki değer kaybına değinen Öztrak, Türkiye’nin 2002 yılında dalgalı kur rejimine geçişinden bu yana en yüksek değer kaybının meydana geldiğini belirtti.

“Döviz kurunu döviz kurşunu haline getiren, Trump ve diğer emperyalistlerin eline veren aslında demokrasiyi ve ekonomiyi bitiren tek adam olma hırsıdır” diyen Öztrak, 2009’dan sonra ekonomide işin kolayına kaçıldığını söyleyerek, “Ekonominin içsel dayanıklılığı ile ilgili sorunları gidermek, yapısal reformları gerçekleştirmek yerine sıcak parayla ekonomiyi şişirmeyi ve ülkeyi dış borca batırmayı iktidar tercih etmiştir. Diğer taraftan 2013’ten itibaren giderek güçlenen otoriterleşme eğilimi de hukuk devletini bitirmiştir. İşte döviz kurunu döviz kurşunu haline getiren ve emperyalistlerin eline bize karşı kullanılacak silah olarak veren yaklaşım budur” değerlendirmesinde bulundu.

-“İLK KEZ İLK 8 AYDA ÇİFT HANELİ RAKAMLARI YAKALAMIŞ BULUNUYORUZ”-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurdaki dalgalanmaya ilişkin söylediği, “Bu da geçer ya hu” sözüne atıf yapan CHP Sözcüsü Öztrak, “Erdoğan bunu söylediğinde Türk Lirası, serbest düşüşe geçmiş vaziyette. Bugün enflasyon açıklandı aylık enflasyon yüzde 2.3 Ağustos aylarının rekoru. Yıllık enflasyon oranı ise 17.9 bu da tüm serinin rekoru yıllık olarak. İlk 8 ayda gerçekleşen yüzde 12.3’lük oran bu da rekor ve ilk kez ilk 8 ayda çift haneli rakamları yakalamış bulunuyoruz. Önümüzdeki döneme baktığımızda özellikle üretici fiyatlarının ağustos ayında yıllık olarak yüzde 32,3 artmış olması, çekirdek enflasyon rakamları, enflasyondaki bu hızlanmanın süreceğini gösteriyor” diye konuştu.

-“TÜİK DERHAL BU FİYATLARI HANGİ MARKETLERDEN ALDIĞINI AÇIKLASIN”-

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının dikkat çektiğini bildiren Öztrak, TÜİK’in Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının yüzde 0.06 arttığını açıklandığını aktararak, “TÜİK derhal bu fiyatları hangi marketlerden aldığını açıklasın bizler de o marketlere gidelim vatandaşlarımız da gitsin artmayan fiyatlardan o fiyatları alalım. Pazar yeri yangın yeri, marketler yangın yeri ama TÜİK’in rakamlarına bakıyorsunuz gıda fiyatları artmamış bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum” şeklinde konuştu.

-“MERKEZ BANKASI 13’ÜNE RANDEVU VERİYOR”-

Elektrik ve doğalgaza iki ayda iki zam geldiğini ifade eden Öztrak, Merkez Bankası’nın müdahale kararı aldığını anımsatarak, “Bu enflasyona yansıyacaktır. Nasıl müdahale edeceksiniz enflasyona? Döviz almış başını gidiyor bunu durduramıyorsunuz. Nasıl mücadele edeceksiniz? Merkez Bankası kalkmış bu ayın 13’ünde yapacağı PPK toplantısına randevu veriyor ama bu arada fiyatlar almış başını gidiyor” dedi.

-“KİM BU FİYATTAN DÖVİZ ALDI?”-

“Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar, vatandaşa kürek çektiriyorlar, ama kendileri ejder meyveli smoothie içip keyif çatıyorlar” diyen CHP’li Öztrak, Erdoğan’ın “Bu da geçer ya hu” sözünün altını çizerek, “Pahalılık vatandaşın ciğerini delip geçiyor” dedi. HalkBank’ın 31 Ağustos Cuma gecesi Dolar ve Avro kurunu düşük göstermesini ele alan Öztrak, “Bankanın bu rakamlara baktığınızda 9.3 milyon Türk Lirası zarar etmiş olması lazım. Bankaya BDDK’nın uzmanları davet edilmiş, incelemeler yapmışlar bunlar hep açıklanıyor ama henüz açıklanan bir rapor yok. Bu yetmez. Bu konu aynı zamanda bağımsız denetçilere de inceletilmeli hatta bir denetçi yetmez, biri işlemleri incelemeli diğer denetçi de bu bağımsız denetçinin yapmış olduğu incelemeyi incelemeli. Kim bu fiyattan döviz aldı? Kime satıldı? İşlemler iptal edilmiş tamam ama bununla ilgili de doğru düzgün bir açıklama ortada yok” diye konuştu.

-“ÇAYIN TAŞIYLA ÇAYIN KUŞUNU VURMA HİKAYESİ”-

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini alan OGER Telekom’un borçlarını ödeyememesi nedeniyle hisselerin OGER’e kredi veren bankalarca oluşturulacak ortak girişim grubuna devredilmesine, “Bu tam çayın taşıyla çayın kuşunu vurma hikayesi” diyen Öztrak, Telekom’un yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut gibi isimlerin olduğuna dikkat çekerek, “Bu Türkiye’de işlerin nasıl yürütüldüğü konusunda bir fikir veriyor. Burada Telekom yönetimi ülkenin menfaatlerini koruyacak yaklaşım içinde olmamıştır kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.

-“KONTROL ETSİNLER HASTALIKSIZ ET GETİRSİNLER”-

Gölbaşı, Silivri ve Trabzon’da görülen şarbon vakaları hakkında konuşan CHP Sözcüsü Öztrak, “Çin’in sığır ithalatı Türkiye’nin onda biridir. Ülkeyi ithal ete muhtaç ettiler. Hiç olmazsa bunu ithal ederken doğru dürüst kontrol etsinler hastalıksız et getirsinler ama bunu dahi yapamıyorlar. Biz el oğluna tarım ürünleri ihraç ederken binlerce kontrolden geçiyor ama her nedense onların ürünleri elini kolunu sallayarak bu ülkeye giriyor” dedi.

-“DİYORLAR Kİ YARIM AĞIZLA SÖYLEDİ”-

CHP Sözcüsü Öztrak açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde CHP’nin ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Öztrak, “Cumhur cephesinin ne yapacağını bilemiyorum ama bizim bir iddiamız var, CHP olarak biz diyoruz ki belediyeciliği biz biliriz. Bu nedenle de biz bu seçimlere tabanda mutabakatı sağlayacak, bundan önceki seçimlerde AK Parti’ye, MHP’ye oy vermiş seçmenin de oyunu alabilecek, en yüksek oyu alacak milleti yapacağı hizmetlerin en üst seviyede olacak halkın belediye başkanları ile çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok. Ben bunu söylüyorum diyorlar ki yarım ağızla söyledi. O zaman yarım ağızla söylediğimi düşünenler dudaklarımı okusun, gündemimizde kesinlikle ittifak yok” şeklinde konuştu.

-“İNSANLAR NERELERE GİDİP NEFES ALIYOR”-

Türkiye’nin demokrasi standartlarını güçlendirecek seçimin yerel seçimler olduğunu söyleyen Öztrak, “Gidin İstanbul’a bakın belediyelere, insanlar nerelere gidip nefes alıyor, hangi belediyeler var orada? Bu çerçevede hem projelerimiz hem de yerel projelerimiz konusunda adaylar konusunda gerekli çalışmaları bu konu ile ilgili genel başkan yardımcısı arkadaşımız yapıyor, zaman zaman sizleri bilgilendiriyor ve süratle bu yönde ilerliyoruz. Bugün şununla, bunula ittifak yapacak lafının hepsi yerel yönetimlerde yaklaşan CHP iktidarının korkusuna kapılmış olan seslerdir” dedi.