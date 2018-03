CHP'li Yedekci: Bu sapıkları kim koruyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile ‘Allah, Peygamber adına konuşuyorum’ diyerek kadınların nasıl dövüleceğini anlatan ve ‘kadınlar dayak yediği için şükretmeli’ açıklamalarında bulunan kişi ve tüm sapkın açıklamalarda bulunanlar için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet etti. Yedekci, “Çocuklarımızı, kadınlarımızı ve tüm insanlarımızı bu sapıklardan uzak tutmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığını, Başbakanı ve Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Bir an önce açıklama yapsınlar; bu cesareti kimden alıyorlar, ne cüretle bu açıklamaları yapıyorlar?” dedi.

CHP’li Yedekci’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Bu sapıkları, bu zihniyeti kim koruyor? Bu adamlar nereden cesaret alıyorlar da konuşuyorlar? Her gün yeni bir fetva veriliyor. Din adına fetva verme yetkisini kimden alıyor? Kendini din adamı olarak nasıl tanıtabiliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı niçin bu konuda bir önlem almıyor? Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum! Bu ve benzer zihniyetteki sapık açıklamalarla ilgili bir an önce gerekli tedbirler alınmalı ve bu kişiler cezalandırılmalıdır. Bu insanların toplumdan uzak tutulması şarttır. Çocuklarımızı, kadınlarımızı ve tüm insanlarımızı bu sapıklardan uzak tutmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığını, Başbakanı ve Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Bir an önce açıklama yapsınlar; bu cesareti kimden alıyorlar, ne cüretle bu açıklamaları yapıyorlar? Peygamber efendimiz ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ demiştir. Sormak istiyorum, bu canlıları bir ana doğurmamış mıdır?”