Abdüllatif Şener: İnsaf et be reis

Mevcut ekonomik duruma itiraz eden Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "İnsaf et be reis!" dedi.

ABD ile yaşanan 'yaptırım' geriliminin ardından Türkiye'de başlayan 'kur krizi' birçok vatandaşı olumsuz etkiledi. CHP'li Abdullatif Şener, Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetimine itiraz etti. Şener tepkisini sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'li Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Kayınpeder var. Damat-Bakan var. Kötü yönetim var. Doğru iş yapma becerisi kalmamış iktidarımız var. Sorumsuz yetkililerimiz var. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını yok eden medyamız var. Nasihatları küfür sayan yandaşlar var. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete..."şeklinde açıklamada bulundu.

Şener'in yaptığı diğer açıklama ise şu şekilde:

Bu halk ne istedin de vermedi? Oy istedin, verdi. Vergi istedin, verdi. Yetki istedin, verdi. Tek adam olmak istedin, verdi. Saraylar, uçak ve otomobil filoları istedin, verdi. Gözünü seveyim, yetti gayri! Ekmeğini alma elinden, ekmek teknesini yok etme! İnsaf et be reis!