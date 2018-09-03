İYİ Partili milletvekili istifa etti

Geçtiğimiz cuma günü istifa ettiği iddia edilen ancak Koray Aydın tarafından istifa haberleri yalanlanan vekil kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Seçimli Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener tarafından liste dışı bırakılan İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker istifa etti.

Geçtiğimiz cuma günü istifa ettiği iddia edilen ancak Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından istifa haberleri yalanlanan İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Şeker, dün akşamki paylaşımında "Değerli dostlar İYİ Parti'den istifa ettim. Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye ve cümle dostlara medyûn-ı şükran olduğumu bir vicdan borcu olarak ifade etmek isterim. İlave etmek istediğim hususlar ektedir" diyerek bir metin paylaştı.