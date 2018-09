CHP'li Polat'tan İzmir'deki çevre felaketine tepki

Yaşanılan olayın basit bir sızıntı olmaktan çok öte olduğunu vurgulayan Polat, çevre felaketi konusunda yetkililerin duyarsızlığına dikkat çekti. Olayın üzerinden geçen günlere rağmen halen kaynağının dahi açıklanmadığını vurgulayan Polat, “Beyaz kıyafetler giyerek, kameralar karşısında şov yapmak ne yazık ki felaketi ortadan kaldırmıyor. Gerçek anlamda temizlik için uzun soluklu bir çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Foça Gencelli sahilini kara bir renge büründüren ve canlıların yaşam alanını yok eden petrol kirliliğini yerinde inceledi. Polat, bölge halkının kirliliğin doğaya verdiği zarar için üzüntü ve kaygı duyduklarını belirterek, yetkililerin duyarsızlığına dikkat çekti. Olayın üzerinden geçen günlere rağmen halen kaynağının dahi açıklanmadığını vurgulayan Polat, “Beyaz kıyafetler giyerek, kameralar karşısında şov yapmak ne yazık ki felaketi ortadan kaldırmıyor. Gerçek anlamda temizlik için uzun soluklu bir çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

“MAALESEF BASİT BİR SIZINTI DEĞİL”

CHP’li Polat, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve İzmir Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Gürol Türkmentepe ile birlikte Foça Gencelli’deki petrol sızıntısı felaketini inceledi ve sahadaki kişilerden bilgi aldı. Felakete ilişkin gözlemlerini paylaşan Polat, Aliağa ile Yeni Foça arasında Gencelli Mevkii’ne yayılan akaryakıt sızıntısının, “basit bir sızıntı” olmaktan öte olduğunu gördüğünü bildirdi. Sahili simsiyah bir renge boyayan ve deniz eko sistemini bozan binlerce ton akaryakıtın kaynağı konusunda yetkililerin hala tatmin edici bir açıklama yapamadığını belirten Polat, “Yaşanılanın basit bir akaryakıt sızıntısı olmadığı, sahilin içler acısı halini görünce daha net bir şekilde anlaşılıyor. Konuyla ilgili olarak sahada bilgi alabileceğimiz bir yetkili dahi bulamadık. Bu durum yaşadığımız çevre felaketi konusunda yetkililerin duyarsızlığını ve denizlerimizdeki denetimsizliği ortaya koyuyor” dedi.

KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOV

Akaryakıtın denize karıştığı ilk gün çok geç kalındığına ve temizlik işlemlerine geç başlandığına ilişkin bilgiyi yöre halkının kendisiyle paylaştığını belirten Polat, akaryakıtın temizlenmesinin de özel bir şirkete bırakıldığını belirtti. Kendilerinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerini sahada göremediklerini söyleyen Polat, “Yöre halkı, temizleme işlemlerinin çok geç başlandığından şikayet etti. Zaten, olayın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de beyaz kıyafetlerini giyerek kameraların önünde adeta şov yaptılar. Mizansen izlenimi veren ve göz boyamadan öteye gitmeyen bu tutum, ne yazık ki çevre felaketini ortadan kaldırmıyor. Binlerce ton akaryakıt denize karıştı, bakanlık ekipleri şimdi nerede? Temizleme işi özel bir firmaya verilmiş, onlar temizlemeye çalışıyor. Ancak bu hizmet çok yetersiz” dedi.

“TBMM GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIM”

Sahil ya da karada her santimetrekarenin çok değerli olduğunu ve meydana gelen bu felaketten büyük üzüntü duyduğunu belirten Polat, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını beklediğini söyledi. Bu felaketin sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayan Polat, konuyu zaman yitirmeden TBMM gündemine taşıyacağını da bildirdi. Polat, “Yaşanan felaket ve alınacak her türlü önlem ve temizlik konusunda Çevre Bakanlığı’nı ve Bakan Murat Kurum’u duyarlılığa ve acil olarak göreve davet ediyorum” dedi.