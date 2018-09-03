CHP'den şarbon açıklaması

CHP'li Orhan Sarıbal, Canan Kaftancıoğlu, Dr. Ali Şeker ve TTB üyesi Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, artan şarbon vakalarıyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile TTB Yön. Kur. Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu şarbon hastalığına ve ihmallere dair açıklamalarda bulundu.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “Yaşadığımız süreç sonuçtur” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ciddi anlamda 2009 yılında hayvan ithalatına başlandığını söyledi. Sarıbal, 2010 yılından bu yana 6. 6 milyon baş hayvan ithal edildiğini, 73 bin ton et alındığını kaydetti

"Saray rejimi halk sağlığına zararlıdır"

Orhan Sarıbal’ın açıklamaları şöyle:

“Cumhuriyet tarihine bakın 2000’li yıllara kadar doğru dürüst ithalatımız yoktur. Sadece Özal döneminde ıslah gerekçesiyle sınırlı sayıda ithal ettik.

2011’de Polonya’dan gelen hayvanlarda deli dana hastalığı çıktı. Polonya hükümeti ‘bizim hayvanlarımızda deli dana var’ demişti. Bizim yetkililer gelen raporları çeviremediklerinden anlayamamışlar. 2014’te Bulgaristan, Romanya’dan gelenlerde mavi dil hastalığı vardı. 2015-2016’da son olarak (Escherichia colie) Eşerihiya koli, Bulgaristan sınırında da veba tespit edildi.

AB, Bulgaristan’daki sorunu kabul etti. İthalatın koşulları neler? Komisyon oluşturulur, veteriner, yetkililer olur, sürü yerinde incelenir. En azından işletme koşulları, hayvanların fiziki durumları incelenir, hastalıklı değillerse kabule edilir. Yetmez. En çok hayvan ithal ettiğimiz Brezilya ve Uruguay. Yönetmelik, 15 gün karantinada tutacaksınız, der. Temizse Türkiye’ye sokacaksınız. Ankara’da çiftlikte çıkan şarbon hastalığında köylülerin ihbarıyla 50’den fazla hayvanın öldüğü, bakanlığın müdahalesi ve şarbon hastalığının tespiti ile gündeme geldi. Şarbon toprakta ve otlarda var olan bir bakteri. Birçok hastalık denetimsiz olarak ithal hayvanlar üzerinden geliyor. En çok hayvan etinin ithal edildiği, kesildiği, taşındığı zamanlar kurban bayramı… Şarbon önemli bir hastalık ama şarbon 16 yıllık AKP iktidarının kötü tarım politikalarının sonucudur. Denetimsiz hayvanların içeri gelmesi, sofralara gelmesidir.

10 yıl önce fırınlarda denetimlerin gıda ve ziraat mühendisleri ile veterinerler tarafından yapılmasını öngörmüştük. Fırıncılar ‘ziraat mühendislerinin yükü var’ demişlerdi. Hükümet fırınlarda 15 gün eğitim alacak sıradan kişilerin denetim yapacağını söylemişti.

Bu ülkenin gıda egemenliği ve güvenliği yabancı ülkelere teslim olmuştur. Saray rejimi halk sağlığına zararlıdır. Bir an önce halkımıza doğru bilgileri, varsa ölümle karşılaşılmış durumları açıklamalarını talep ediyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz.”

'İthal etlerde şarbon dışında hastalık riski de var'

Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu: Şarbon süratle yayılabilir. Önemli olan koruyucu hekimliktir

Orhan Sarıbal’ın ardından söz alan TTB Yön. Kur. Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ise şarbon hastalığının hayvanlardan insana geçişinin 3 şekilde gerçekleştiğini açıklayarak şunları kaydetti:

“Deri yoluyla , 1-12 günde ortaya çıkıyor. Kızarıklık, kurdeşen gibi görüntü oluyor. Siyah kabuk bağlamaya başlıyor. Deri lezyonu tedavi edilince geçiyor ama kana karışırsa ölüm riski var. En tehlikelisi ise solunum yoluyla alınması. Yüzde 100’e yakın ölümle sonuçlanıyor. Bir an önce aşılanmayı tamamlamak gerekiyor. Şeffaf olmak, sağlık müdürlüklerinin bakanlığın bunu yapması lazım. Şarbon süratle yayılabilir. Önemli olan koruyucu hekimliktir.

Ali Şeker: AKP kontrol mekanizmalarını felç etti

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de kontrol altına alınmazsa şarbonun salgın haline gelebileceğini ve ölümlere yol açabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Erzincan’da vakalar 25 yıl sonra aynı köyde görülmüştü. Türkiye’de uzun zaman sağlıklı aşılama kampanyalarıyla insanlar etkilenmeyecek şekilde azaltma imkanı buldu. Et ithal ederken şarbon da ithal edince Türkiye’ye yayıldı. Bayram sonrası çok sayıda ilde ortaya çıktı. 1876’danberi bilinir şarbon hastalığı. 1881’de aşısı bulunan hastalık, biz hala aşı yapılmalı mı diye tartışıyoruz.

İthalatı yapan firmaların isimleri, kimlerin izin verdiği ortada. Normalde sağlıklı oldukları bilinen hayvanlar, hasta olarak taşındı. Brezilya’da insan hakları aktivistleri uyardığı halde kulak tıkandı. Ankara’da 100’e yakın şarbondan ölen hayvan var. Gıda egemenliği, gıda güvenliği önemli. Kurban bayramında şarbonlu etlerden geçen şarbon hastalığına yakalanan insanlar var. Hastalıklı hayvanların etleri yendiğinde sindirim sistemine ulaşan şarbon türü olabilir. Öldürücüdür. Hastalıklı hayvanların eteleri mutlaka imha edilmeli. Halkımızın ucuz, sağlıklı et yemesini istiyoruz. Asker zehirlenmeleri vakaları arttı. Toplu tüketim yapılan yerlerde sağlıklı kontrol yapılmadığından zehirlenmeler oldu. AKP’nin yaptığı kontrol mekanizmalarını felç etmek oldu. Tarımda, ekonomide, inşaatta… Sonuçta devleti felç etti.

Kurban bayramında etleri kesenlerin ellerinde, bacaklarında deri şarbonu olabiliyor. Vücuda yayılabiliyor. Bilim ne emrediyorsa ona göre davranmak gerekiyor.”

Kaftancıoğlu: Halkımızın bilinçli olması çok kıymetli ama bilinçli yöneticilerin olması da kıymetli

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, amaçlarının insanları kaygıya sevk etmek olmadığını belirterek, “Ne yazık ki 2018 Türkiye’sinde yaşanmaması gereken acı gerçekleri paylaşmak, halkımızı bilgilendirmek görevimiz. Halkımızın bilinçli olması çok kıymetli ama bilinçli yöneticilerin olması da kıymetli. CHP olarak parlamentoda ve her yerde halkımıza gerçekleri anlatıp mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.