'İthal etlerde şarbon dışında hastalık riski de var'

Et ve Balık Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ettiği etlerde şarbon basili saptanması, yurt dışından ithal edilen hayvanlara uygulanan denetimlerin yeterliliği tartışmalarını gündeme getirdi. Ankara ve Sivas’ın ardından İstanbul’da da şarbon skandalı patlak verdi. İstanbul’daki şarbon skandalını yakından takip eden, hasatenelerde incelemelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker , "Bütün kontrol mekânizmaları ortadan kaldırılmış. Hayvanlara denetim yapılmadığı için bu kontroller firmaya bırakılıyor'' diyerek, ' Şarbon dışında başka hastalık riski de var" uyarısında bulundu.

Birgün'den Meltem Yılmaz'a konuşan Şeker, Türkiye’deki şarbon tehlikesine dikkat çekerek, “Mersin ve diğer limanlarda bekletilen hayvanlarda birbirlerine çok daha hızlı bir şekilde bulaştı. 2000 hayvanın olduğu bir ortamda 3 hayvanda şarbon olması yeterli. O üç hayvandan bin tanesine bulaşır” dedi.

Şeker'in açıklamaları şu şekilde:

“Hayvanların denetim ve kontrolleri yapılmadığı için bu kontroller firmaya bırakılıyor. Devletin bütün kontrol mekanizmalarını ortadan kaldıran bir tutumu var. Bir anda et ithalatı ile ilgili izinler veriliyor. Bu izinler kimler tarafından kullanılıyor belli değil ve aniden izinler tekrar kaldırılıyor. Kollanan, korunan firmalarda hastalıkların yaygınlaşması daha kontrolsüz.”

''İthal ette, yeterli denetim ve kontrollerin yapılmaması, denetimlerin bağımsız kuruluşlarla değil firma tarafından yapılması ve hastalıkların örtbas edilmesi. Bu nedenle çok sayıda hastalıklı hayvan Türkiye’ye giriş yapıyor. Dahası, Türkiye’deki hayvanlarda da hastalık yaygınlaşmasına neden oluyor. Oysa Türkiye’de şarbon kontrol altına alınmıştı ama şimdi tekrar nüksektme durumu ile karşı karşıya.''

'' Şarbon dışında başka hastalık riski de var. Çok daha fazla hastalık riski bulunuyor. Türkiye’de denetim kalktığı için risk çok büyük. Bu hayvanların tekrardan ithal edildikleri ülkelere gönderilip karantina denetimlerinin yapılması gerekiyor.''