AKP'de aday sürprizi: Parti dışı...

Aday belirlerken vatandaşların, teşkilatların görüşleri alınacak. Daha önce anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek. Parti dışından adaylara da teklif götürülecek.

Yerel seçimler için aday belirleme sürecine giren AK Parti'de aday belirlerken vatandaşların görüşleri alınacak. Sabah gazetesinden Eda Işık'ın haberine göre daha önce anketlerle belirlenen sonuçlar bir kez de yerinde gözlemlenecek. Parti dışından adaylara da teklif götürülecek. Aday belirlemede ikinci önemli kriter teşkilatlar olacak. Teşkilatlarda kurulacak sandıklarla belediye başkan adaylarına yönelik temayül yoklaması yapılacak. Anketlerle belirlenen sonuçlar o ilin milletvekilleri ve genel merkezdeki yöneticilerden oluşturulacak olan heyetle yerinde gözlemlenecek. Ekim ayında adaylar netleşmeye başlayacak.