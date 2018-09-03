O şehir ittifaka engel: İkisi de istiyor

MHP'nin mevcudu korumak istediğini belirten Sarıkaya, "Bu kez CHP ile ittifak olanaksız, ayrıca Adana’yı AK Parti de istiyor" dedi.

MHP'nin yerel seçim hedefi belli oldu

Muharrem Sarıkaya, AK Parti ile MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirdiği ittifakın yerel seçimlerde de sürüp sürmeyeceğine ilişkin olarak "MHP’de AK Parti ile Cumhur İttifakı içinde olmanın kendileri açısından getirecekleri ile götüreceklerinin iyi hesaplanması gerektiğine de vurgu yapılıyor" dedi.

MHP için "Öncelikle mevcudu korumanın peşinde. Yani, Adana, Mersin, Manisa’daki durumunu AK Parti ile konsolide etmenin çabasında olduğu açık" yorumunu yapan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Yani bir yerde 'Cumhur İttifakı ile gireceğim' diye eldekini de kaybetme olasılığına dikkat çekiliyor; bunun için Adana ve Mersin örneği veriliyor. Bu ilde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı geçen sandık CHP ile ittifak yaparak alan MHP’nin oyu son seçimde yüzde 11.1’e indi¸ İYİ Parti de kendisinden 2 puan fazla aldı. Bu kez CHP ile ittifak olanaksız, ayrıca Adana’yı AK Parti de istiyor. Mevcudu tutmanın yolu da 'Herkes elinde olanı korusun, iki partinin olmadığı yerlerde kim güçlüyse onu desteklesin' formülünü getirmek istiyor."