Eren Erdem'den PM'ye mektup

İklim Öngel/ Cumhuriyet- CHP’nin, tutuklu Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, 29 Ağustos’ta gerçekleştirilen PM toplantısına, bulunduğu Silivri Cezaevi’nden mektup gönderdi.

Toplantıda Eren Erdem’in mektubunu PM üyesi Emre Çam okudu.

Erdem mektubunda şunları kaydetti: “Ben, partim, yoldaşlarım ve bu ülkenin cumhuriyetçi demokrat insanları için tutuklandım. Dosyamda bir tek delilin olmayışı bunun en açık göstergesidir. Burada tutuklanan Eren Erdem ya da Enis Berberoğlu değildir. 95 yıllık çınarın, CHP’nin en üst karar organının bizzat kendisidir. Bugün burada yazdığım mektup ile hem tarihe hem parti hafızamıza hem CHP tutanaklarına not düştüğümün farkındayım. Bu düşüncelerim çerçevesinde Parti Meclisimizin bugünden itibaren sırtındaki büyük sorumlulukların ağırlığını taşıyabilecek bir mücadeleye girişmesini umuyorum. Cezaevinde insanın en büyük yoldaşı umuttur. Bu umut benim nezdimde, bütün özgürlüğü gasp edilmişlerin ve mağdurların umududur.”