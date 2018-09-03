Selvi, AKP'nin seçimlere kimlerle gideceğini açıkladı

Selvi, bugünkü "AK Parti'nin yerel seçim stratejisi" başlıklı yazısında, "AK Parti, seçimlere aralarında bakanların ve genel başkan yardımcılarının bulunacağı güçlü adaylarla girecek." dedi.

İŞTE O YAZI:

AK Parti’de yerel seçimlerde MHP ile “doğal ittifak” yapılması eğilimi ağır basıyordu.

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ülkemiz 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir imtihana 31 Mart 2019 tarihinde girecektir. MHP yine milli duruş siyasetini takip edecek. 24 Haziran’da elde edilmiş kazanımlar 31 Mart’ta heba edilmesin” açıklamasından sonra yeni bir durum ortaya çıktı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de sürdürülmesi için bir irade ortaya koydu. Bundan sonraki süreci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı belirleyecek.

Erdoğan MHP ile girilen sürecin 2023 seçimlerinde de sürmesi eğiliminde. Ancak parti yönetimine yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılması ya da doğal ittifakın tercih edilmesi yönünde bir talimatı olmadı. Çünkü henüz yolun başındayız. Çünkü resmi ittifak yapıldığında bunun muhalefette ittifakı getireceği de hesaba katılmak durumunda.

Bu konudaki belirsizliği Erdoğan’ın kararı ortadan kaldıracak. Yerel seçim atmosferine girerken iktidar ve muhalefetin seçim ittifakı yapıp yapmayacağı, netleştirilmesi gereken bir konu olarak önümüzde duruyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra çalkantılı bir döneme giren İYİ Parti’de CHP ile yapılan ittifakın partiye zarar verdiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Ama 24 Haziran seçimlerinde sıfır baraj ittifakını gerçekleştiren irade çalışmalara başladı.

Muhalefet, muhalefet partilerine bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Hele söz konusu Erdoğan’la mücadele olunca.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ilçe ve büyükşehir belediyle başkanlıklarının CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında paylaşılması için hazırlık yapılıyor. İttifakın merkezinde İstanbul yer alıyor. Hedef İstanbul’u AK Parti’den almak.

Yerel seçimlerin İstanbul savaşına sahne olacağı bir gerçek. AK Parti de İstanbul ve Ankara’yı kaybetmemek için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor. AK Parti İstanbul’da MHP’nin desteğini alırken Kürt oylarını da kazanmayı amaçlıyor.



BUGÜN SAHAYA ÇIKACAKLAR

AK Parti yerel seçim hazırlıklarını başlattı. MYK’da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki kapsamlı bir sunum yaptı. AK Parti 3 Eylül Pazartesi günü itibariyle sahaya çıkıyor. Samsun, Konya, Malatya, İstanbul Fatih belediye başkanları bu dönem milletvekili oldu. Tahir Akyürek, Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Çakır ve Mustafa Demir gibi isimlerin yer aldığı belediye başkanlığından gelen 11 isim yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılıklarına getirildiler. Her biri bir bölgeden sorumlular.

Ankara ve İstanbul için ayrıca iki isim görevlendirildi. Bölge ve il sorumluları bugün sahaya inecekler. “AK Partililerin AK Partililerle toplantısını” yapmayacaklar. Esnafın çayını içip, taksi duraklarını ziyaret edip sokaktaki insana o şehri kimin yönetmesi gerektiğini soracaklar. Kasım-aralık ayında ise belediye başkan adayları ilan edilecek.



SEÇİME GÜÇLÜ ADAYLARLA GİRECEK

AK Parti Yenel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile aday belirleme süreçlerini ve seçim hazırlıklarını konuştuk. Özhaseki, “Adayımızın en önemli hasleti ahlak, erdem ve tevazu sahibi olması olacak. Tayyip Bey gönül belediyeciliğine büyük önem veriyor” dedikten sonra ekledi: “Yönetim kabiliyeti olmalı. Para, zaman ve mekân yönetimi. Bu üç vasıf bizim için önemli”

Bunlar objektif ve sübjektif kriterler. Özhaseki işin özünü bir cümle ile özetledi: “Şehir ne istiyor, ne bekliyor? Bunlara bakıp şehrin sevdiği ve istediği insanları bulacağız”

AK Parti sadece yerel seçimlere hazırlanmıyor, seçimlerden sonra yepyeni bir döneme hazırlanıyor. Seçimlere aralarında bakanların ve genel başkan yardımcılarının bulunacağı güçlü adaylarla girecek.