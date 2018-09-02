AKP'den 'Belediye raporu': En çok şikayet edilen konu...

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP , yerel seçim öncesinde Türkiye genelinde parti ayrımı yapmaksızın yurttaşların belediyelere ilişkin sorunlarını rapor haline getirdi. Raporda, 6 ana sorun dikkat çekti. Belediyelere yönelik şikâyetlerin başında yolsuzluk ve rant iddiaları geldi. Seçmenin yerel yönetim raporu şöyle:

En çok şikayet edilen konu altyapı eksikliği

Şehirlerdeki altyapı eksiklikleri en çok şikâyet edilen konu oldu. Yurttaşlar, çalışmaların bir türlü bitmemesinden, sürekli aynı çalışmaların tekrar etmesinden rahatsızlığını dile getiriyor.

Yolsuzluk belediyelerin sürekli gündemi

Yolsuzluk ve rant algısı, yerel yönetimler ve belediye hizmetlerinde sürekli gündem oluşturuyor. Plan tadilatları ve kentsel dönüşümden kaynakları rant iddialarından çok rahatsızlık var.

Belediye hizmetlerinin rüşvet ve komisyonsuz yapılmadığı, imar izinlerinde yakın şirketlere kayırmacılık yapıldığı iddiaları çok yoğun şekilde dile getiriliyor. Yurttaşın 50 katlı bir bina görse ‘Kimbilir ne rant var burada’ diye şüpheyle baktığı anlatılıyor.

"Nefes alacak alan yok"

Yurttaşlar, şehir yaşamındaki kalite eksikliğinden şikâyetçi: ‘Alt geçit-üst geçit yapılıyor, yüksek binalar yapılıyor ama insanların sosyal hayatlarını dolduracak mekânlar yeterli değil, kültür merkezleri boş, parklar bakımsız ve yetersiz. Yeşil alanlara sürekli bina yapılıyor.’ Seçmen şehirde nefes alayacağı alanlar ve mekânların olmadığından şikâyet ediyor.

Yurttaşlar, belediye hizmetlerini yürüten üst düzey yöneticilere ulaşamamaktan yakınıyor.

"Belediyeler tam olarak denetlenmiyor"

Seçmenler ayrıca belediye, harcamalarının ve hizmetlerinin tam olarak denetlenmediğini düşünüyor. Belediye gelirlerinin amacına uygun kullanılmadığı, belediye çalışanların işini hukuk kurallarına uygun yapıp yapmadığını denetleyen mekanizma olmadığını düşünüyor. Yolsuzluk ve rantın da denetim yetersizliği nedeniyle yaşandığını savunuyor.

"Hizmetler sıradanlaştı"

Yurttaşlar, belediyelerin hizmet ve vaatlerinin sürekli kendini tekrar ettiğini düşünüyor. ‘Kaldırım, alt geçit, park yapmak’ gibi tekrarlanan hizmet ve vaatlerin seçmene cazip gelmediği, hizmetlerin sıradanlaştığı ve yeni ve farklı proje beklentisi olduğu belirtiliyor. Modern bir kent yaşamında olması gereken kültür ve sanat ağırlıklı hizmetlerin olmadığı ifade ediliyor.