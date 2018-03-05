Mahmut Tanal: Yarın mumla arayacaklar!

Tanal, “Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğuna göre, yargı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmesi yargıyı siyasallaştırır. Parti devleti her geçen gün daha sağlam temellere oturtulmaya çalışılıyor. Bu da demek oluyor ki her geçen gün demokrasi kan kaybediyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal,6 Mart Salı günü Yargıtay’ın 150. Yıldönümü olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan tören ve yargı organlarının bu törene katılımının zorunlu tutulduğu iddialarını Meclis’e taşıdı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması için soru önergesi veren Tanal, Kuvvetler Ayrılığının tehlikeye girdiğini ifade etti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuvvetler ayrılığı; Türkiye Cumhuriyeti devletinin üç ana fonksiyonunu (yasama, yürütme ve yargı) yerine getiren organların, tek bir kişinin elinde toplanmasını engellemek üzere düşünülmüş bir sistemdir. Bu üç yetkiyi elinde bulunduran bir iktidar, mutlak bir iktidar olacaktır. Tarihsel sürecin de bize gösterdiği, insan hakları mücadelelerinin mutlak iktidarın sınırlandırılmasına karşı verildiğidir. Nitekim iktidarın keyfi davranma potansiyeli, evrensel bir söylem haline gelmiş olan bir gerçektir. Bu nedenle; iktidarın yıkıcı olma tehlikesi içeren bu gücünün üç ana kola bölünerek, tehlike oranının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Ancak bu süreç neredeyse ülkemiz için geçerli olmaktan çıkmıştır. Çay toplamaya giden Danıştay Başkanları, talimat alan yargı üyeleri Kuvvetler Ayrılığını adeta etkisiz kılmıştır. Şimdi de Yargıtay’ın 150. Kuruluş yıldönümü için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir tören düzenlenecek. En vahimi ise yargı üyelerinin bu törene katılımının zorunlu olmasıdır. Bu iddialar doğru ise ayan beyan parti devletiyiz demektir. Yargı bağımsızlığımız ölmüş ağlayanı yok demektir. Demokrasiyi yaşatmak bu kadar mı zor? Bağımsız yargı bir gün herkese lazım olacak. Bugün bunu anlamayanlar yarın bağımsız yargıyı mumla arayacaklar.”

Tanal’ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması üzerine verdiği soru önergesi ise şöyle;

1- 6 Mart’ta düzenlenecek olan Yargıtay`ın 150. Yıldönümü programının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenmesi doğru mudur?

2- Söz konusu bu törene hâkim ve savcıların katılımının zorunlu tutulduğu bilgisi doğru mudur?

3- Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olması nedeniyle yargı siyasallaştırılmış olmuyor mu?

4- Doğru ise hukuk devletinin üç temel fonksiyonundan olan yargının, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkeleri tehlike altında değil midir?

5- Halkın yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına duyduğu güvenin zedelenmesi, hukuk ve adalet algısına zarar vermez mi?

6- Hukuk devleti olmanın gereksinimlerinden olan kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı eylemlerde bulunarak Yargıtay`ın 150. Yıldönümünün Cumhurbaşkanlığında düzenlenmesi üst derece hâkim ve savcıları siyasi bir etki altında bırakmaz mı?