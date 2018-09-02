'Adli Yıl adaletsizlikle başlıyor...'

Yarkadaş: "Bu Adli Yıl da binlerce kişinin haksız tutukluğu ile başlıyor. Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve Selahattin Demirtaş tutukluyken kimse adaletten söz etmesin...

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "İktidar hangi yüzle Adli Yıl'ın başlamasına ilişkin demeçler verecek? Muhalifler de konuşuyor diye Adli Yıl Açılış Töreni'ne bile tahammül edemeyenler, bize adaletten söz etmesin" dedi.

"İNTİKAM OPERASYONU"

CHP'nin tutuklu PM Üyesi Eren Erdem'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Eren Erdem, tam 65 gündür haksız ve hukuksuz bir tutuklamanın; bir intikam operasyonun mağdurudur" İfadesini kullandı.

CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in 2013'te yayınladığı 17/25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu'na ilişkin haberlerin gerekçe gösterilerek tutuklandığını hatırlatan Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Eren Erdem, aktif bir milletvekiliydi. AKP, onun bu performansından rahatsız oldu ve hedefe koydu. KARŞI Gazetesi'nde yayınladığı haberler ise gerekçe gösterilerek tutuklandı. Üstelik FETÖ'ye yardım ettiği söylenerek... Eren'in FETÖ karşısındaki tutumu bellidir. 65 gündür cezaevinde tutulan Eren'den yargılama adı altında intikam alınıyor. Ancak buna rağmen morali ve sağlığı iyi. Cezaevinde en çok Cumartesi Anneleri'ne yönelik zulme üzülmüş. O gece hiç uyumadığını anlattı."

"HANGİ ADALET?"

Adli Yıl açılışı öncesi AKP'li siyasetçilerin yine süslü sözler söyleyeceğine dikkat çeken Yarkadaş, "2018 - 2019 Adli Yıl'ı da adaletsizlikle başlıyor. Başta Enis Berberoğlu, Eren Erdem ve Selahattin Demirtaş olmak üzere onlarca siyasetçinin yanı sıra, üniversitelerin binlerce öğrencisi de talimatlı yargı düzeninin mağduru olarak cezaevinde tutuluyor. Siz hangi 'Adalet'ten söz edeceksiniz?" tepkisini gösterdi.

"CEZAEVLERİNDE YER KALMADI"

Cezaevlerinde artık yer kalmadığını ve kapasitenin çok üstüne çıkıldığını da söyleyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talimatlı yargı, muhalif olanı, itiraz edeni ve sesini çıkaranı tutukluyor. AKP'nin yol açtığı sosyo ekonomik sorunlar ise adli suçlarda patlama yaşanmasına sebep oluyor. Bu yüzden kapasitenin 35 bin kişi üstüne çıkıldı. Tutuklular içeride sırayla nefes alıyor. 30 kişilik koğuşlarda 50 kişi kalıyor. Adli Yıl bunlara çözüm bulmalı... Ama nasıl bulunacak? AKP, sırf muhalifler de konuşuyor diye sorunların dile getirildiği bir geleneği; Adli Yıl açılış törenlerini bile kaldırdı. AKP, adaletsizliğin mimarıdır. AKP varken, adaletten söz etmek akıl tutulmasıdır. AKP iktidarı adaleti yok etmiş; yargıyı da kendisine bağımlı bir hale getirmiştir. Yargının temel sorunu, artık talimatla iş yapar hale gelmiş olmasıdır. Enis Berberoğlu'nun bitmeyen tutukluluğu bunun en somut kanıtıdır."