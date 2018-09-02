CHP bu illeri kaybedebilir

CHP’nin, Saray ittifakına karşı bazı illeri kaybedebileceği iddia ediliyor.

2014 yerel seçim ve 24 Haziran seçim sonuçları baz alınarak yapılan değerlendirmeler, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Saray ittifakının, gayrıresmi de olsa yerel seçimde devam etmesi durumunda yerel seçim haritasının değişebileceğini ortaya koyuyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mart 2019 seçimlerine yönelik “ittifaka” açık kapı bırakan son açıklaması, gözleri son yerel seçimde CHP ve HDP’nin kazandığı belediye başkanlıklarına çevirdi.

2014 yerel seçim sonuçları ile 24 Haziran seçim sonuçları baz alınarak yapılan değerlendirmeler ise, dağılan millet ittifakına karşı Saray ittifakının “gayrıresmi” de olsa yerel seçimde devam etmesi durumunda mahalli idare seçim haritasında önemli değişiklikler yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ittifak yapan AKP, MHP ve BBP bu işbirliklerini yerel seçimde sürdürmesi durumunda, 2014’te CHP ve HDP’nin kazandığı 10’un üzerinde büyükşehir ve il belediye başkanlığının el değiştirebileceği belirtiliyor.

7 BELEDİYE GİDEBİLİR

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, CHP’nin, Saray ittifakına karşı; Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova ve Zonguldak belediye başkanlıklarını, HDP’nin ise Bitlis ve Iğdır’ı kaybedebileceği iddia ediliyor.

Siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine ittifak yaparak girebilmesine imkan tanıyan düzenleme yapılırken, yerel seçimler kapsam dışı tutulmuştu. Bu nedenle siyasi partilerin Mart 2019 yerel seçimlerinde “gayrı resmi” ittifak yapıp yapmayacakları tartışılırken, MHP lideri Bahçeli’den önceki akşam bir çıkış gelmişti.

Bahçeli, “24 Haziran’daki kazanımlar 31 Mart’ta heba olmasın. Denizden geçmişken derede boğulmayı Türkiye’ye yapılacak büyük bir kötülük olarak değerlendiriyoruz. Yerel seçimlerden alınacak sonuç Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi’nin doğasına, işbirliği havasına, iradi yapısına uygun olmalı. Çalışmalarımız buna yönelik olacaktır” dedi. Yerel seçimde ittifak mesajı olarak değerlendirilen açıklamasında Bahçeli, “Türkiye’de PKK’nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalı” vurgulamasını yapmıştı.

15 BELEDİYE KAZANDI

Bahçeli’nin özellikle hedef aldığı CHP ve HDP, son yerel seçimlerde 9’u büyükşehir olmak üzere toplam 15 il belediye başkanlığını kazandı. CHP Aydın, Burdur, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ı alırken, HDP Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van’da ipi göğüsledi. Mardin’de ise başkanlık koltuğuna siyaset yasağı nedeniyle seçimlere bağımsız katılan Ahmet Türk oturdu.

AKP’nin 18’i büyükşehir toplam 48 il belediye başkanlığını aldığı bu seçimlerde, MHP’de 3’ü büyükşehir 8 il belediye başkanlığının sahibi olmuştu. AKP ve MHP’den gelen “yerelde ittifak” açıklamalarının ardından, 2014 seçim sonuçları ile 24 Haziran seçim sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalar ise, Saray ittifakının Mart 2019’da işbirliğini sürdürmesi durumunda, bugün itibariyle millet ittifakı anlaşmasını sona erdirdiği de dikkate alındığında, son yerel seçimlerdeki siyasi tablonun önemli ölçüde değişebileceği ifade ediliyor.