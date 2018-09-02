Erdoğan'dan 'hukukun üstünlüğü' mesajı

Erdoğan, Ergenekon kumpas davalarında FETÖ ile işbirliği yapan partisinin 2008 yılı 15 Temmuz’undaki grup toplantısı esnasında kumpasın savcısı olduğunu söylemişti.

1236 hâkim ve savcının atandığı salona giren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım ayakta alkışlarla karşılanmış, daha önce de bazı yüksek yargı mensuplarının Erdoğan karşısında cüppelerini iliklemeye çalışırken görüntülenmesi tartışma konusu olmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü başlayacak yeni adli yıl için mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı, mesajında 'hukukun üstünlüğü' vurgusu yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır.

Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır.

Ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız."