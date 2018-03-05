ADALAR GERÇEK/ CHP Adalar İlçe Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. CHP’nin çağrısı üzerine her yaştan, meslekten yurttaş Büyükada Saat Kulesi Meydanı’nda toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi’nin katılımıyla düzenlenen eylemde “Çocukluk ömrün gökyüzüydü, kana buladılar” yazılı pankart açıldı ve sık sık "Susma haykır, istismara hayır!" sloganı atıldı.

Milletvekili Gülay Yedekçi, yaptığı konuşmada çocuklara yönelik istismarın son 10 yılda katlanarak arttığına dikkat çekti. Yedekçi’nin hedefinde açıklamalarıyla çocuk evliliklerini meşrulaştıran Diyanet İşleri Başkanlığı ve ‘asansör’ fetvasıyla tepkileri üzerine çeken Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız vardı.

“Bunlar her gün yeni bir şey söylüyorlar. Önce 6 yaşındaki çocuk evlenebilir dediler, ardından yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalmasının İslam’a göre ‘halvet’ şartlarının oluşacağı yönünde fetva verdiler! Bu fetvaları veren zihniyetlere sesleniyoruz; Hz. Peygamberimiz ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ demiştir. Peygamberimizin dediği gibi tüm kadınlar, analar kutsaldır” dedi ve ekledi: “Kim olduğu belli olmayan insanların sürekli din adına fetva vermelerini istemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Diyanet’i din doğru anlatılsın diye kurmuştu. Nerede bu Diyanet İşleri Başkanlığı? Bu adamlar fetvaları verirken ne yapıyorlar?”

HÜKÜMETE VE YARGIYA SESLENDİ

CHP’li Yedekçi, hükümet ve yargı yetkililerine de seslendi: “9 aylık bir bebeğe tecavüz ediliyorsa, bütün bu tecavüzler son 10 yılda katlanıyorsa, her geçen gün bu rakamlar artıyorsa, mevcut hükümet bu fetvaları verenlerle ilgili küçücük bir işlem bile yapmıyorsa ve bunları neredeyse ödüllendiriyorsa, soruyoruz: Devlet çocuklarımız korumayacaksa kim koruyacak? Cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum. Toplumu böyle sıkıntıya sokacak söylemlerde bulununlar hakkında neden işlem yapmıyorsunuz?"

“KARANLIK ZİHNİYETE KARŞI DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel şiddetin konuşulmadığı bir ülke istediklerini vurgulayan Yedekçi, Cumhuriyet Halk Partililer olarak karanlık zihniyete karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı:

“Geçen yıl Meclis’e sapık bir önerge getirdiler. Bu önergeyle hem çocuk tecavüzcüsüyle evlendirilecek hem de tacavüzcü hapse girmeyecekti. Ve biz, yüreğinde insan sevgisi olan herkes, tek ağızdan Meclis önünde, ‘Çocuklarımıza dokunmayın!’ diye bağırdık. Tepkiler üzerine önergeyi geri çektiler. Ama altını çizmeliyim ki sadece komisyondan çektiler. Bu yüzden sesimizi daha çok çıkartmalıyız. Bu zihniyetin karşısındayız, direnmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bunlara yedirmeyeceğiz! Bu sapkın ve sapık anlayışa karşı çocuklarımızı eğitip sahip çıkacağız. Son kez söylüyorum, çocuklarımıza dokunmayın!"

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi’nin konuşmasının ardından, gökyüzüne siyah renkli balonlar bırakıldı. Eylem, yürüyüşle devam etti.