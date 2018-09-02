Bilal Erdoğan'ın arkadaşına atama kıyağı!

Gezi Direnişi sırasında Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde eylemcilerin içki içtiği yalanını basına servis eden Yasin Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na atandı.



Yıldız’ın atmasının yapıldığı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer aldı. Yıldız’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Sert'in görevinden alınmasıyla boşalan göreve ise Neşe Çıldık atandı.

BirGün ortaya çıkarmıştı

Yasin Yıldız’ın, Gezi Direnişi sırasında Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde içki içildiği yalanını basına servis eden kişi olduğunu BirGün ortaya çıkarmıştı. 12 Nisan 2015’te Uğur Koç imzasıyla çıkan haberimizde şu bilgiler veriliyordu: “Kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden camide içki içildiği haberlerinin TBMM Milli Saraylar’a bağlı bir ekibin camiye girmesi sonrası basına servis edildiği ortaya çıktı. Buna göre TBMM Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız, eylemcilerin camiyi boşaltması üzerine 3 Haziran günü sabah saatlerinde içinde fotoğrafçıların da yer aldığı ekibiyle birlikte camiye girdi. Gazetecilerin eylemciler camiyi boşaltmadan gece saatlerinde çektiği görüntülerde bira kutusuna rastlanmazken ekip camiye girdikten sonra sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda aynı bira kutusu farklı yerlerde görülüyor. Kaynağı belli olmayan bu fotoğrafları bazı haber ajansları abonelerine servis ediyor. Anadolu Ajansı’nın çektiği fotoğraflarda ise bira kutusu bulunmaması dikkat çekiyor.

Cami müezzini Fuat Yıldırım, görev yeri değiştirilmesi üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada verdiği ifadede Milli Saraylara bağlı ekibin camiye girmesini şöyle anlatmıştı: “Ertesi gün Dolmabahçe Sarayı Daire Başkanı ‘Yasin’ adlı bir kişinin müftülük izniyle içeride ekibiyle beraber fotoğraf çektiklerini gördüm. Olay yeri inceleme ekibi gelmeden içeriye girmeleri aslında bir suçtu. Müftülük izniyle girdikleri için fazlaca bir şey yapamadım.”

Adı ‘usulsüzlüğe’ de karıştı

Yasin Yıldız'ın adı daha önce de ihale soruşturmasına konu olmuştu.

Milli Saraylar'a bağlı kafeteryaların “konsinye” usulü işletmeye verilmesi sonrası gündeme gelen usulsüzlük iddiaları soruşturma konusu oldu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in talimatı ile o dönem TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olan Dr. Yasin Yıldız'ın da aralarında bulunduğu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Bilal’in arkadaşı

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olan Yasin Yıldız, TBMM’nin internet sitesindeki özgeçmiş bilgilerine göre İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) üyesi. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda gündeme gelen Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2012 yılında yaptığı kongre öncesinde İSEGEV ismiyle faaliyet yürütüyordu.