Özdil'den yine çok konuşulacak yazı: Sıkboğaz etmeyin

Yılmaz Özdil'in yazısı şöyle:
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ağustos, asrın liderimiz ekonomiyi iki aya kalmaz toparlarız dedi iyi mi.
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Sıkboğaz etmeyin lütfen, iki aya, bilemedin ikibuçuk aya toparlar yani.