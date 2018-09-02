'Nerede hak arayışı varsa orada olacağız'

ŞEVKET YAMAN - MİLLİYET/ CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni “A takımı”nda, parti tarihinin en genç MYK üyesi olarak göreve başlayan 26 yaşındaki Gökçe Gökçen, hedeflerini anlattı. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde sahada olmaya gayret edeceğini söyleyen Gökçen, “Nerede bir hak arayışı varsa, orada olacağız” dedi. Gökçen, gençlerin ve kadınların siyasete katılımının önemini vurgularken, CHP’nin de gençleşmesi gerektiğini söyledi.

‘Büyük sorumluluk’



CHP’nin geçen ay açıklanan yeni MYK’sında göreve başlayan Gökçen, sorumluluk alanında nasıl bir çalışma yürüteceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Gökçen, MYK’da görev alması nedeniyle mutluluk ve heyecan duyduğunu belirterek, “Aynı zamanda büyük bir sorumluluk hissediyorum” dedi.

Gökçen, nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceği konusunda, “İnsan hakkı ihlallerine ilişkin raporlar hazırlayacağız ama sadece istatistikleri ortaya koymanın ötesinde, politik mesajlarımızı daha fazla verebileceğimiz tarzda hareket etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Tıpkı Cumartesi Anneleri’nin eyleminde olduğu gibi, halk neredeyse, nerede bir hak arayışı varsa orada olmaya gayret edeceğiz” dedi. Partisinin il başkanlıklarından, insan haklarına ilişkin çalışmaları hakkında bilgi istediğini anlatan Gökçen, şunları kaydetti:

‘Saygıdeğer bir ülke’

“Öncelikle şu ana kadar neler yapılmış, bundan sonra nelerin yapılması planlanıyor bunlarla ilgili bilgi istedim. Bu çalışmayı, sadece partinin ana kademeleriyle yürütmeyeceğim. Gençlik ve kadın kollarından da aynı şeyi rica edeceğim. Çünkü seçmenle doğrudan iletişim halinde olan gençlik ve kadın kolları üyelerinin de ne dediği bizim için önemli. Bunun yanında, genel merkezde de daha küçük çalışma gruplarımız olacak. Belki ideolojik açıdan aynı görüşte olmayan farklı gençlerle de bir araya geleceğiz. İstanbul ve Ankara’da da ayrı çalışma gruplarımız olacak. Zaten bu çalışmalara da başladık.”CHP MYK üyesi Gökçe Gökçen, kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini anlatırken ise, şunları söyledi: “Kısa vadede, gençlerin ve kadınların partiyi yönetebileceklerini ispatlamak istiyorum. Orta vadede, insan hakları konusunda mağdur odaklı bilincin oluşması için çalışmayı düşünüyorum. Bu sadece partimizin değil, yurttaşlar arasında bir bilinç oluşturmak, belki mağduriyetlerin bir araya gelmesi ve aslında biraz daha toplumsal muhalefetin daha çok birbirine destek olduğu bir ortamın sağlanmasını sağlamak diye tanımlanabilir. Uzun vadede ise Türkiye’nin insan hakkı ihlallerinin sistematik bir şekilde yaşanmadığı, daha saygıdeğer bir ülke haline gelmesini amaçlıyorum.”

‘CHP de gençleşmeli’

Gençlerin siyasete katılmasının önemini vurgulayan Gökçe Gökçen, “Hangi partiye kendilerini yakın hissediyorlarsa, biz tabii ki CHP olmasını isteriz ama mutlaka örgütlensinler. Eğer değişim istiyorlarsa, Türkiye’nin şu halinden şikayetçilerse, bunun sebebinin siyaset olduğunu bilsinler ve siyasete bir köşeden katılsınlar” dedi. Gökçen, CHP’nin de gençleşmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.



‘Muhalefetin bilinci ve öfkesi artıyor’

CHP’li Gökçen, toplumda, ihlallere yönelik bir farkındalığın oluşmaya başladığını söyleyerek, “İktidarın kutuplaştırıcı politikalarına karşı, muhalefetin duyarlılığı, bilinci ve öfkesi artıyor” dedi. Ülkede “mağduriyet” yaşayan kesimlerin “terörist” olarak tanımlandığını söyleyen Gökçen, “Onların mağdurlara ya da onlara destek olduğumuz için bizlere ‘terörist’ deyip dememelerinin önemi yok. Ama eline silah alıp askeri vuran terörist ile sokakta barışçıl eylem yapanları aynı kefeye koyarsanız, terörist kavramınının da ciddiyetini azaltırsınız. Mesela KHK mağdurlarına ‘FETÖ’cü’ diyecekler diye biz yargısız olarak insanların işlerinden atılmalarına göz yumacak değiliz” dedi.