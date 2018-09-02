CHP'den yerel seçim atağı: Çözüm odaklı yaklaşım

ANKA- Buna göre, riskli görünen yerlerle ilgili araştırma çalışmalarına başlandı. Birinci parti ile az fark bulunan bölgelerle ilgili olarak bölgenin sorunlarının tespiti ve çözümlerine yönelik çalışmalar başlatıldı. Gelen şikâyet ve talepler, kamuoyu yoklamalarıyla birlikte değerlendirilerek yönetimde bulunulan belediyelere ait dosyalar hazırlanıyor.

CHP Parti Meclisi’ne sunulan Merkez Yönetim Kurulu Raporu’nda yerel yönetim çalışmalarına yer verildi.

SEÇİM ANALİZİ YAPILDI

Başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere 2011 seçimlerinden 2018 seçimlerine kadar yapılan tüm seçimlerin analizinin yapıldığı belirtilen Yerel Yönetim Politikaları Faaliyet Raporu’nda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan analizlerde dikkat edilen hususlar, Partimizin bu seçimlerde sergilediği performans ile belediyelerimizin seçim bölgelerinde performansların eğrileri karşılaştırılmış; belediye başkanının seçilirken aldığı oy oranı ile daha sonraki seçimlerdeki oy grafikleri izlenmiştir. Yerel Yönetimler Birimimizde yapılan bu çalışma raporlandırılarak Genel Başkanlık Makamı’na sunulmuştur.

PARTİ OLARAK İLK SIRADA ÇIKILAN YERLER TESPİT EDİLDİ, İKİNCİ PARTİ İLE ARADAKİ FARK HESAPLANDI

Birimimizce yürütülen diğer bir çalışma ise yaklaşan yerel seçimler öncesi Türkiye’deki tüm belediyelerin seçim analiz çalışmalarıdır. Bu hususta Büyükşehir ve Büyükşehir ilçe Belediyelerinin seçim çevrelerinde parti olarak ilk sırada çıktığımız yerler tespit edilmiş, ikinci parti ile aramızdaki farklar hesaplanmıştır. Çıkan sonuçlar ise risk derecesine göre yüzdelik olarak gruplanmıştır. Riskli görünen yerlerle ilgili araştırma çalışmalarına başlanmıştır. İlk sırada yer almadığımız bölgelerle ilgili olarak ise birinci olan parti ile olan fark çıkartılmış ve yüzdelik olarak gruplanmıştır. Bu hususta birinci parti ile az fark bulunan bölgelerle ilgili olarak bölgenin sorunlarının tespiti ve çözümlerine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.”

ADAY BELİRLEME DOSYALARI

Hazırlanmakta olan kitapçıklarda, 2014 yerel seçimlerinden bu yana belediyelerin hayata geçirmiş oldukları projeler daha önce belediyelerden toplanıp, ilgili uzmanlarca değerlendirildiği belirtilirken, “Gelen projeler, belediyelerin mali göstergeleri, belediye başkanlarının seçim öncesinde vermiş olduğu vaatleri ve gerçekleştirme oranları, ilgili belediye hakkında gelen şikâyet ve talepler, kamuoyu yoklamalarıyla birlikte değerlendirilerek yönetiminde bulunduğumuz belediyelerimize ait dosyalar hazırlanmaktadır. Bu dosyaların aday belirleme sürecinde yol gösterici olması amaçlanmaktadır” denildi.