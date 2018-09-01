1 Eylül 2018 21:23

Kılıçdaroğlu Ailesi'nin mutlu günü

Kılıçdaroğlu Ailesi'nin mutlu günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile kimyager Mine Alşan dünyaevine girdi.
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Kılıçdaroğlu ve Alşan çiftinin düğününden kareler

Kılıçdaroğlu ve Alşan çiftinin düğününden kareler

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GERÇEK GÜNDEM - Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Kılıçdaroğlu ve Alşan'ın nikah şahitliğini Hikmet ÇetinMurat KarayalçınAltan Öymen ve Oya Berberoğlu yaptı.

Muharrem İnce de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na jest yaparak Kerem Kılıçdaroğlu'nun düğün törenine katıldı. İnce'yi kapıda bazı CHP'liler karşıladı. Düğünde, Mustafa Sarıgül'ün de yer aldığı görüldü.

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Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de gerçekleşen düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

Kerem Kılıçdaroğlu'nun eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

 

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