Erdoğan tarih verdi: Önemli kararlar...

Erdoğan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında "Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistanarasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her iş birliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan ile paylaşmayı arzu ediyoruz. FETÖ ile mücadele başlıca gündem maddemizi oluşturdu. Kırgızistan'daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu. FETÖ'yü Kırgızistan için bir tehdit olmaktan çıkaracağız. FETÖ ile mücadele konusunda biz Kırgizistan'ın bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz.