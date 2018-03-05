Gürer: Şehit ailelerinden ilaç katkı payı alınmasın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması için Kanun Teklifi verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarının özel hastanelerden ücretsiz yararlanmaları ve ilaç katkı payı ödememeleri için TBMM Başkanlığı’na Kanun Teklifi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi’nde “Şehit askerlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin anne, baba, eş, çocukları hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında muayene olduğunda muayeneden sonra eczanelerden ilaç katkı payı alınmaktadır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Vatani bir görev için görevi başında canlarını veren askerlerimizin geride kalanlarının huzur içinde yaşamalarını sağlamak görevimiz olmalı, onlara şükran borçluyuz ve onlara minnettarız” ifadelerini kullandı.

Askerlerimizin geride kalanlarının hem özel hastanelerden tamamıyla ücretsiz faydalandırılmalarını sağlamak ve hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında muayene sonrası ilaç katkı ve diğer katkı paylarının alınmamasını sağlamak için bir an önce gerekli yasal çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin amacı; şehitlerimizin arkada bıraktığı gözü yaşlı aileleri ve yine aynı şekilde vatanları uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden gazilerimizi ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatmaktır” açıklamasında bulundu.