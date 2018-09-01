'Türkiye, Erdoğan sayesinde hala Kemal’in Türkiye’si'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Yenibirlik gazetesindeki bugünkü “Atatürk'ün Türkiye'si Erdoğan sayesinde dimdik ayaktadır” başlıklı yazısında, “Bugün bulunduğumuz yerde isek bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

“Onların milli mücadele ruhlarını bugün ayakta tutan, Türk insanına moral ve özgüven veren Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Çevik şöyle devam etti:

'BU YÜZDEN BUGÜNÜN KRİZLERİNİ DAHA AZ HASARLA ATLATABİLİYORUZ'

— Bu yüzden bugünün krizlerini daha az hasarla atlatabiliyoruz, onun için Batı’dan gelen saldırıların altında kalmıyoruz. Atatürk bir reformcu olduğu kadar dünya mazlum halklarının bağımsızlık ve özgürlük mücadelelerinin önderi idi. Yani sömürgecilikle mücadele eden 3. Dünya ülkelerinin ilham kaynağı Atatürk ve onun milli mücadelesi oldu.

- Bunu Güney Afrika’nın özgürlük savaşçısı Nelson Mandela da Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin önderi Mahatma Gandhi de söylüyor. Bugün dünya mazlumları Recep Tayyip Erdoğan’ı tek ümitleri ve baskı altındaki kitlelerin babası olarak görüyorlar ve bunda da haklılar. Yani Erdoğan yalnız Türk halkının tek ümidi değil aynı zamanda dünyada birçok insanın da tek güvendiği lider… İşte o zaman Batı’da birilerinin “Erdoğan’dan kurtulmak” için sarf ettikleri çabaları yadırgamamak lazım.



'TÜRKİYE, ERDOĞAN SAYESİNDE HALA KEMAL’İN TÜRKİYE’Sİ'

İlnur Çevik yazısını şöyle sonlandırdı:

— Fransız Cumhurbaşkanı Macron ve onun zihniyetinde olan liderler şimdi de Türkiye’nin “Kemal’in Türkiye’si olmaktan çıkıp Erdoğan’ın Pan-İslamist ülkesi haline geldiğini” iddia ediyorlar… Hâlbuki Türkiye ne laik düzenden, ne Atatürk’ün Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ideallerinden bir milimetre bile sapmış değil. Tam tersine ancak Erdoğan ve AK Parti yönetimlerinin yaptıkları sayesinde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilecek… Yoksa eskinin hortum düzeni ile yerimizde sayacaktık.

'HERKES İSTEDİĞİ GİBİ BİR HAYAT TARZINDA YAŞAMIYOR MU? DİN DEVLETİ ESİR Mİ ALDI?'

— Herkes istediği gibi bir hayat tarzında yaşamıyor mu? Din Devleti esir mi aldı? 28 Şubat 1996’dan sonra sürekli Türkiye’nin irticanın eline düştüğünü ve ülkemizin bir İslami devlet haline geleceğini dinledik durduk… Ama hepsi palavra çıkmadı mı? Türkiye, Erdoğan sayesinde hala Kemal’in Türkiye’si!