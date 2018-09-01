İYİ Partili Aydın'dan istifa açıklaması

İstifa haberlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan yalanlama geldi. Aydın, Şeker’in istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aydın, “Milletvekili arkadaşımızla görüştüm, herhangi bir istifa söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ’ın haberine göre, Koray Aydın, istifa ettiği iddia edilen Şeker ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aydın, görüşme sonrası “Arkadaşımızın istifası söz konusu değildir. Yanlış anlaşılma üzerine bu haberler çıkmıştır. Milletvekilimiz bizimle beraberdir” dedi.