Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı eylemin yasaklanmasının ardından Batman ve Diyarbakır'da da Kayıp Yakınları'nın eylemi valiliklerce yasaklandı.

Diyarbakır'da kayıp yakınları ve İHD'nin 499'nci haftasında Koşuyolu Parkı'ndaki Yaşam Hakkı Anıtı önünde düzenlemek istedikleri oturma eylemi, Valilik tarafından yasaklandı. Valilik yasak kararında "İkinci bir emre kadar il merkezimiz ve dış ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde İHD Diyarbakır Şubesi Organizesinde veya bu dernek ile irtibatı yada iltisakı bulunan şahıslar tarafından veya her türlü Siyasi Parti, Sendikalar ve STK'lar tarafından herhangi bir gün ve saatte açık alanlarda gerçekleştirilebilecek ‘Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın' etkinliği ve aynı konunun devamı niteliğindeki diğer basın açıklaması, oturma eylemi, toplantı vb. her türlü eylem ve etkinliğin yasaklanması…" diyerek, etkinliği yapanlar hakkında adli işlem yapılacağını belirtti.

'BENİ TANIMAK ZORUNDASIN'

Valiliğin yasak kararı ile birlikte kayıp yakınlarının eyleminin yapılacağı Koşuyolu Parkı'nın çevresi polisler ve zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Parkta bulunan vatandaşlar, polisler tarafından çıkarıldı. Parkın çevresi ve eylemin yapılacağı Yaşam Hakkı Anıtı önünde de olağanüstü önlemler alındı.

İHD, Diyarbakır Barosu, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ile HDP'li milletvekillerinin polisin yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Yasak kararının ardından kısa bir açıklama yapılarak, kalabalık dağıldı.

Dağılma sırasında bir polis memuru ile HDP Iğdır Milletvekili Eksik kısa süreli tartışma dikkat çekti. Dağılma sırasında yaşanan tartışmada polis HDP'li Eksik'in bir polis memuruna "Ben milletvekiliyim" demesi üzerine polis memuru "Ben seni tanımıyorum" diyerek cevap vermesi gerginliğe neden oldu. HDP'li Eksik polis memuruna "Beni tanımak zorundasın" diyerek tepki gösterdi. Polis yetkililerin araya girmesi ile tartışma sona erdi.