Saray türkücüsü Bingöl: CHP'nin solu...

2012'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamil Sönmez'in 45.sanat yılı için düzenlenen törende Yavuz Bingöl ve Volkan Konak'a plaket vermişti.

Sabah'tan gazetesine konuşan Yavuz Bingöl, Köroğlu'nun CHP'ye yönelttiği eleştirinin arkasında durması gerektiği görüşünü dile getirdi.

"Ne kadar güzel söylemiş Derya Köroğlu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" diyen Bingöl, devamında "Daha ne kadar değerlerini kaybedecekler farkında değiller. Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten" ifadesini kullandı.

Bingöl, sözlerini şöyle noktaladı:

"10 seçimden yenilgiyle çıktılar. Asıl sorun şu; CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor."