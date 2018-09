Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Fazıl Say, Erdoğan'ın telefondaki konuşması için “çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...” dedi.

Piyanist Fazıl Say, annesinin ölümünün ardından kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e anlattı. Fazıl Say, Erdoğan'ın telefondaki konuşması için “çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...” dedi. Say, kendisini Kültür ve Dışişleri Bakanı'nın da aralarında bulunduğu isimlerin aradığını anlattı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün aktardığı Fazıl Say'ın açıklamaları:

"Sadece gazeteci olarak değil, vatandaş olarak da o konuşmayı çok merak ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say’ı arayıp başsağlığı dilemesi bence çok önemliydi. Ama daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum.

Dün bunu Fazıl Say’la konuşmak istedim.

Japonya’da turnedeymiş.

Size de havayı tam aktarabilmek için Fazıl Say’la yaptığım konuşmayı aynen aktarıyorum.

- İlk sorum şu oldu:

“Cumhurbaşkanı’nın sesi nasıldı?”

Cevabı aynen şu oldu:

“Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...”

- İkinci sorum şuydu:

“Seni ne zaman aradı?”

“Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra.”

“Telefonda ne söyledi?”

“Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti.”

“Sen ne cevap verdin?”

“Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim.”

*

Fazıl Say’ın Cumhurbaşkanı ile konuşması böyle... Ama bundan sonrası da var. Onu da Fazıl’ın ağzından aktarıyorum:

- “Annemin ölümünden sonra beni ilk arayan sağ olsun Murat Karahan oldu. Dünyaca ünlü müthiş bir tenor ve opera genel müdürü. Bana Kültür Bakanı’nın da aramak istediğini söyledi.

“Aradı mı?”

“Evet Mehmet Ersoy Bey de aradı. Uzun uzun konuştuk. Randevulaştık.”

*

Bu telefon konuşması ne anlama geliyor biliyor musunuz?

Şöyle anlatayım.

Seçimden bir hafta önce Kültür Bakanlığı Fazıl’ın Açıkhava’daki konserini iptal etmişti.

Bakın yeni Kültür Bakanı ne yaptı...

*

“Hükümetten başka arayan oldu mu?”

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Onunla da bir gün görüşmeye karar verdik. Elçilerle ilgili yazdığım yazıya teşekkür etti.”

Bu konuşmanın anlamı ne? Bir yıl öncesine kadar dış ülkelerdeki temsilciliklerimiz Fazıl’ın konserlerine gitmiyor, hatta bazıları o konserleri iptal ettirmeye uğraşıyordu.

*

Bu arada, iktidarı destekleyen medyadan Salih Tuna ve Sevilay Yılman da annesinin ölümünde bile Fazıl’a saldıran trollere karşı çıkan çok güzel iki yazı yazdılar.

*

Bakın şuraya yazıyorum...

Bunlar çok güzel gelişmeler...

İnşallah yakında bunların güzel sonuçlarını da göreceğiz..."