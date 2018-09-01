CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesi için bir yazı kaleme aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesi için bir yazı kaleme aldı. “Adaletsiz ve şiddet dolu bir dünya” başlıklı makalede CHP lideri, Barış Akademisyenlerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'barış' mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu yazısında, “Özellikle 20 Temmuz sivil darbesinden sonra, Türkiye’de barış sözcüğünü kullanmak dahi neredeyse suçlu olmanın göstergesi sayıldı. Bunun en tipik örneği ‘barış isteyen akademisyenlerin’ üniversitelerden atılmalarıdır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı devamında ise şunları yazdı:

“Cumartesi Annelerine reva görülen şiddettir. Bu anlayış, devleti organize suç örgütü kulvarına sürükler. Bu anlayışın sürdüğü bir ortamda biz toplumsal barışımızı sağlayamayız. Tam aksine toplumsal barışımızı sağlamaya yönelik beklentiler ortadan kalkar. Türkiye’de bugün yaşadığımız gerçek de maalesef budur… Gazetecilerin, milletvekillerinin, sivil toplum örgütü liderlerinin, avukatların, öğrencilerin hapiste tutulduğu bir Türkiye demokratik bir Türkiye değildir… Türkiye’yi yarı açık cezaevine döndürenler, sorun çözemez, sorun üretirler.

Ama tüm bunlar bizi ve bu ülkenin aydınlarını karamsarlığa, umutsuzluğa teslim etmemeli…

Şu gerçek unutulmamalı, aydınların eleştiri yapma sorumluluklarını cesaretle yerine getiremedikleri ülkeler yozlaşır, çürür. Eleştiri, siyaset kurumu için hava kadar, su kadar yaşamsaldır.”