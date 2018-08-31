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31 Ağustos 2018 19:40
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti.
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