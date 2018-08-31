Burçin Baykal: Nerede ihtiyaç varsa oradayız

Baykal konuşmasında, “Küçükçekmece için ya olacağız ya olacağız. Küçükçekmece istiyor değişim geliyor. Biz bu sloganla yola çıktık ve inandık. ” dedi.

İşte Baykal’ın açıklaması:

Avcılar’da 4,5 yıllık onurlu mücadelemizde nice badirelerden geçtik. Nice zorluklarla karşılaştık. Bugün bu zorlukların üstesinden gelebilmiş olmanın sayesinde buradayız Allah’ın izniyle her daim de olacağız. Bugün varsak bunun şeref payesi dürüst siyaset anlayışımızdır. Bizim Tarafımız Cumhuriyet Amacımız Hizmettir. Bu itibarla Küçükçekmece için yola çıktık. Gönlümüzde Küçükçekmece sevgisi ile gelecekte daha huzurlu gelişmiş bir Küçükçekmece varlığı arzusundayız. Bu yola çıkarken milli ve manevi değerleri düşündük. Mücadelemizde karşımızda duranlara sağ olsunlar dedik. Sükut kadar sessiz kaldık ama küsmedik. Unutulsak ta unutmadık, bu süreç içerisinde Avcılar için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan Toprak Benli’ye de birlikte geçirdiğimiz süreç için teşekkür ediyor bundan sonra ki süreçte başarılar diliyorum.

“ÖNÜMÜZDE Kİ YEREL SEÇİMLER BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN KRİTİK NOKTAYI BELİRLEYECEKTİR”

Önümüzde yerel seçimler bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin provası olacaktır. İktidar partisi olmak yerel seçimlerde ki üstün başarıdan geçmektedir. Büyükşehirlerin alınması ve ilçe belediye sayısının arttırılması ileriye dönük iktidarı getirecektir. Bu bağlamda Küçükçekmece için yola çıkarken aslında emanetimizi geri almak için yola çıktık.

“KÜÇÜKÇEKMECE İSTİYOR DEĞİŞİM GELİYOR”

2019 yerel seçimleri birçok şeyin belirleyicisi olacaktır. Küçükçekmece halkı da bu bağlamda değişim istemektedir. Sosyal medyada bir grup Küçükçekmece sakini tarafından Küçükçekmece Seni Bekliyor sloganı ile tarafıma gönderme yapılmıştır. Bende bu davete kayıtsız kalamazdım. Hizmet için bizlere nerede ihtiyaç varsa orada olmalıyız. Artık yerel yönetimlerde merkezden yönetim sistemi bitmiştir. Belediyeler alanlarda, halkla birlikte onlara dokunarak yönetilmelidir. Ulaşılabilirlik başarıda en önemli etkendir. İşte biz bunları başarmak için geliyoruz. Aslında kısaca özetleyecek olursak Küçükçekmece İstiyor Değişim Geliyor.

“NOT EDİYORUZ, GEREĞİNİ 2019 YEREL SEÇİMLERİNDEN SONRA YAPACAĞIZ”

Ekibimle birlikte Küçükçekmece’yi Analiz ediyoruz. Halkla çeşitli toplantılarda bir araya gelip sohbet ediyoruz. İlçenin ileri gelen kanaat önderlerinin fikirlerini alıyoruz. Küçükçekmece’nin eksiklerini, isteklerini, beklentilerini not ediyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz ve 2019 yerel seçimlerinden sonra gereğini yapacağımıza söz veriyoruz.

İŞTE BAYKAL’IN SEÇİM BEYANNAMESİ

Küçükçekmece’nin ihtiyacı olan alanlarda hızla reform yapacağız. AVM belediyeciliği değil yeşil alan belediyeciliği yapacağız. AVM’lerle ilgili tedbir alınarak semt esnafını koruyacağız. Daima ulaşılabilir ve şeffaf olacağız. Gençlerimizin iş bulabilmesini kolaylaştıran mesleki kurslar vererek işe yerleştirilmelerini sağlayacağız. Temizlikte reform yapacağız. Daima alan değil paylaşan belediye olacağız ve sosyal hizmetler birimimiz ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacağız. Okul öncesi çocuklarımız için çocuk kulüplerini, üniversite çağındaki çocuklarımız için ise öğrenci konuk evlerimizi hayata geçireceğiz. Kısacası daha yaşanabilir bir Küçükçekmece için hızlı adımlar atacağız. Biz buna inandık ve zafer inananlarındır. Biz bunları Küçükçekmece halkı ile birlikte başaracağız.