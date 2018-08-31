CHP'de en çok oy kaybı o ilçede

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde yaşadığı oy kaybıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı rapora göre, en fazla oy kaybı Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yaklaşık sekiz saat süren CHP Parti Meclisi toplantısında, 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılırken, toplantıda, özellikle İnce’yi destekleyen Necati Yılmaz ile Engin Özkoç arasında hakarete varan sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

PM toplantısından edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, eşleriyle birlikte yedikleri yemekte İnce’nin kendisine, “Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol” önerisini getirdiğini hatırlatarak, “Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun PM toplantısında, konuya ilişkin sessizliğini bozarak şunları söylediği öğrenildi: “Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce’yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti.”

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantıda, 24 Haziran’da yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ’de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren sunumda, rakamlar üzerinden akademik bir değerlendirme yapıldığı belirtilirken, sunumda, CHP’nin sahip olduğu büyükşehirlerin tamamında oy kaybı yaşadığına dikkat çekildi. İlçe bazında da değerlendirmeler yapılan sunumda en büyük oy kaybının ise Çankaya ilçesinde olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.