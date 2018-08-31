Erdoğan: Dolarlarla molarlarla bu milleti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak, ""Siz bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditler ile sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Onların dolarları varsa bizim Allahımız var. Dolarlarla molalarla bu milleti asla çöktüremezler. Sizden bir ricam var; Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Şu anda Batı’nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez. Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Türkiye’nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle böyle söylemiş bırakın o sahtekârları, düzenbazları" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Bu da geçer ya hu!

Erdoğanın konuşmasının satır başları şöyle:

-Yok bilmem kredi derecelendirme kurumları şöyle dedi. Bırakın o sahtekarları. Düzenbazları bırakın. Onlar çok şeyler söylediler.

-Turizmde patladık. İstihdam gayet iyi. Tarım, hayvancılık... evelallah. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik, 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız, daha da iyi olacağız.