Meral Akşener'den hükümete çağrı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaşanan gelişmeler hakkında muhalefeti bilgilendirmesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Suriye’nin İdlib şehrine yapılması planlanan uluslararası operasyon için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun partilere bilgi vermesi talebinde bulundu.

İYİ Parti lideri Akşener yaptığı yazılı açıklamayla, hükümete çağrıda bulundu. Döviz kurunda yaşanan dalgalanma konusuna dikkat çeken Akşener, daha önce Meclis’in olağanüstü toplanma çağrısını yeniledi.

Akşener açıklamasında, “İYİ Parti olarak hem Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından muhalefet partilerine topluca ya da ikili olarak bilgi verilmesi hususunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.