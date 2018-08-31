Hükümetten krizle mücadelede yeni yöntem!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki hareketlenmeler hakkında yaptığı açıklamalar sırasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan uyukladı.

Türkiye'nin kur krizi yaşadığı bugünlerde Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan programda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşma yaparken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın uyuduğu anlar kameralara yansıdı.

Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan programda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir konuşma yaptı. Pekcan, "Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacaktır. Bu işin doğasında var. Ama ülkemiz en iyisini yapacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Albayrak ise "Bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz" dedi.

Albayrak, konuşma yaparken Bakan Ruhsar Pekcan'ın uyuduğu görüldü.